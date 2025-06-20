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В Молдавии заявили о ренессансе фашистской идеологии - РИА Новости, 20.06.2025
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17:41 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moldavija-2024330325.html
В Молдавии заявили о ренессансе фашистской идеологии
В Молдавии заявили о ренессансе фашистской идеологии - РИА Новости, 20.06.2025
В Молдавии заявили о ренессансе фашистской идеологии
Ренессанс фашистской идеологии можно наблюдать в странах, которые называют себя демократическими, и Молдавия не является исключением, заявил депутат парламента... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:41:00+03:00
2025-06-20T17:41:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Ренессанс фашистской идеологии можно наблюдать в странах, которые называют себя демократическими, и Молдавия не является исключением, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов в Telegram-канале. Депутат вместе с коллегами по блоку принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 18-21 июня. В этом году его главной темой стали общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "В Петербурге на сессии "80-летие Великой Победы: обеспечение мира — обязанность стран-победительниц" я говорил о том, что сейчас мы наблюдаем ренессанс фашистской идеологии в странах, которые называют себя демократическими. Молдова, к сожалению, не является исключением. Мне стыдно, что из-за преступной позиции официального Кишинева Молдавия не поддержала резолюцию ООН, осуждающую возрождение фашизма", - написал Уланов. По его словам, сегодня необходимо жестко пресекать попытки фальсифицировать историю. "Больше года назад я создал концепцию по сохранению и развитию национальных традиций и ценностей в Молдавии. Режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) препятствует рассмотрению и принятию этого документа. Также целенаправленно из общественного поля удаляется любое упоминание о Великой Победе. Ведется активная борьба за умы молодежи, и мы не имеем права проиграть эту битву", - отметил политик. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250620/partiya-2024328922.html
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024067047.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, санкт-петербург, оон
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Санкт-Петербург, ООН
В Молдавии заявили о ренессансе фашистской идеологии

Депутат Уланов: в Молдавии наблюдается ренессанс фашистской идеологии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Ренессанс фашистской идеологии можно наблюдать в странах, которые называют себя демократическими, и Молдавия не является исключением, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов в Telegram-канале.
Депутат вместе с коллегами по блоку принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 18-21 июня. В этом году его главной темой стали общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 17:37
Петербурге на сессии "80-летие Великой Победы: обеспечение мира — обязанность стран-победительниц" я говорил о том, что сейчас мы наблюдаем ренессанс фашистской идеологии в странах, которые называют себя демократическими. Молдова, к сожалению, не является исключением. Мне стыдно, что из-за преступной позиции официального Кишинева Молдавия не поддержала резолюцию ООН, осуждающую возрождение фашизма", - написал Уланов.
По его словам, сегодня необходимо жестко пресекать попытки фальсифицировать историю. "Больше года назад я создал концепцию по сохранению и развитию национальных традиций и ценностей в Молдавии. Режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) препятствует рассмотрению и принятию этого документа. Также целенаправленно из общественного поля удаляется любое упоминание о Великой Победе. Ведется активная борьба за умы молодежи, и мы не имеем права проиграть эту битву", - отметил политик.
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За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
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