В Молдавии рассказали, для кого освобождение от нацизма утратило ценность
Политик Петрович: чиновники не видят ценность в освобождении Молдавии от нацизма
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Освобождение Молдавии от румынско-немецкой оккупации уже давно утратило ценность и важность для ряда высокопоставленных чиновников республики, которые мечтают о том, как возродить нацизм любыми доступными способами, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Накануне министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в комментарии общественному телеканалу "Телерадио-Молдова" заявил, что историческая реконструкция событий Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе - это "учения по демонстрации силы, основанные на исторических нарративах, которые давно утратили свою ценность и важность".
"Министр обороны Республики Молдова решил внести в копилку нетленного цитатного наследия свой нескромный вклад… Для таких как Носатый освобождение нашей страны от румынско-немецкой фашистской оккупации уже давно утратило ценность и важность. Они давно спят и видят сны о том, как возродить нацизм любыми доступными способами", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом чудовищном соревновании первенство делят министерство образования и министерство обороны. "Первое печатает нацистские учебники по истории, а второе воздаёт воинские почести союзникам Гитлера, возводя организаторов Холокоста в "герои". Сам министр не стесняется чествовать румынских нацистов", - отметил Петрович, приложив в качестве доказательства фото, на котором, как он пояснил, запечатлено участие Носатого в церемонии открытия кладбища "румынских героев" в селе София Хынчештского района.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.