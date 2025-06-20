https://ria.ru/20250620/moldavija-2024129580.html

В Молдавии рассказали, для кого освобождение от нацизма утратило ценность

В Молдавии рассказали, для кого освобождение от нацизма утратило ценность - РИА Новости, 20.06.2025

В Молдавии рассказали, для кого освобождение от нацизма утратило ценность

Освобождение Молдавии от румынско-немецкой оккупации уже давно утратило ценность и важность для ряда высокопоставленных чиновников республики, которые мечтают о РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:39:00+03:00

2025-06-20T10:39:00+03:00

2025-06-20T10:40:00+03:00

в мире

молдавия

тирасполь

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Освобождение Молдавии от румынско-немецкой оккупации уже давно утратило ценность и важность для ряда высокопоставленных чиновников республики, которые мечтают о том, как возродить нацизм любыми доступными способами, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Накануне министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в комментарии общественному телеканалу "Телерадио-Молдова" заявил, что историческая реконструкция событий Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе - это "учения по демонстрации силы, основанные на исторических нарративах, которые давно утратили свою ценность и важность". "Министр обороны Республики Молдова решил внести в копилку нетленного цитатного наследия свой нескромный вклад… Для таких как Носатый освобождение нашей страны от румынско-немецкой фашистской оккупации уже давно утратило ценность и важность. Они давно спят и видят сны о том, как возродить нацизм любыми доступными способами", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, в этом чудовищном соревновании первенство делят министерство образования и министерство обороны. "Первое печатает нацистские учебники по истории, а второе воздаёт воинские почести союзникам Гитлера, возводя организаторов Холокоста в "герои". Сам министр не стесняется чествовать румынских нацистов", - отметил Петрович, приложив в качестве доказательства фото, на котором, как он пояснил, запечатлено участие Носатого в церемонии открытия кладбища "румынских героев" в селе София Хынчештского района. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017614394.html

https://ria.ru/20250604/moldavija-2020979412.html

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, тирасполь, майя санду