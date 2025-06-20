https://ria.ru/20250620/moldavija-2024125228.html

Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией

Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией - РИА Новости, 20.06.2025

Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией

Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:26:00+03:00

2025-06-20T10:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с РФ, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. "Из-за глупых политических действий нынешней власти Республики Молдова все экономические цепочки разрываются, и остается уже совсем мизерная часть экономических агентов и бизнеса, который хоть как-то сотрудничает со стороны Молдавии с российской стороной", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что действия властей в Кишиневе негативно сказались и на экономике в целом. "Это очень негативно сказалось на пополнении бюджета Республики Молдова. Это очень негативно сказалось на рабочих местах. Мы все с вами прекрасно понимаем, когда наша страна традиционно торговала с Россией, у нас огромное количество людей было занято в сфере экономики, направленной на российский рынок. Люди чувствовали себя очень комфортно, могли реализовать себя в малом, среднем и крупном бизнесе",- подчеркнул Суходольский. По его словам, миссия блока "Победа" заключается в том, чтобы восстановить исторические экономические связи с Россией. "Ведь мы прекрасно понимаем, что это тот рынок, который всегда был для нас очень комфортным. Во всех смыслах этого слова. Наши продукты, наши товары, в том числе наши услуги всегда были и будут знакомы жителям и потребителям рынка здесь на Востоке, в частности в России",- заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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экономика, россия, кишинев, молдавия