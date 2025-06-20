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Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moldavija-2024125228.html
Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией
Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией
Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:26:00+03:00
2025-06-20T10:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с РФ, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. "Из-за глупых политических действий нынешней власти Республики Молдова все экономические цепочки разрываются, и остается уже совсем мизерная часть экономических агентов и бизнеса, который хоть как-то сотрудничает со стороны Молдавии с российской стороной", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что действия властей в Кишиневе негативно сказались и на экономике в целом. "Это очень негативно сказалось на пополнении бюджета Республики Молдова. Это очень негативно сказалось на рабочих местах. Мы все с вами прекрасно понимаем, когда наша страна традиционно торговала с Россией, у нас огромное количество людей было занято в сфере экономики, направленной на российский рынок. Люди чувствовали себя очень комфортно, могли реализовать себя в малом, среднем и крупном бизнесе",- подчеркнул Суходольский. По его словам, миссия блока "Победа" заключается в том, чтобы восстановить исторические экономические связи с Россией. "Ведь мы прекрасно понимаем, что это тот рынок, который всегда был для нас очень комфортным. Во всех смыслах этого слова. Наши продукты, наши товары, в том числе наши услуги всегда были и будут знакомы жителям и потребителям рынка здесь на Востоке, в частности в России",- заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, кишинев, молдавия
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Кишинев, Молдавия
Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией

Депутат Суходольский: Кишинев разрушил экономические цепочки с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с РФ, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
"Из-за глупых политических действий нынешней власти Республики Молдова все экономические цепочки разрываются, и остается уже совсем мизерная часть экономических агентов и бизнеса, который хоть как-то сотрудничает со стороны Молдавии с российской стороной", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что действия властей в Кишиневе негативно сказались и на экономике в целом. "Это очень негативно сказалось на пополнении бюджета Республики Молдова. Это очень негативно сказалось на рабочих местах. Мы все с вами прекрасно понимаем, когда наша страна традиционно торговала с Россией, у нас огромное количество людей было занято в сфере экономики, направленной на российский рынок. Люди чувствовали себя очень комфортно, могли реализовать себя в малом, среднем и крупном бизнесе",- подчеркнул Суходольский.
По его словам, миссия блока "Победа" заключается в том, чтобы восстановить исторические экономические связи с Россией. "Ведь мы прекрасно понимаем, что это тот рынок, который всегда был для нас очень комфортным. Во всех смыслах этого слова. Наши продукты, наши товары, в том числе наши услуги всегда были и будут знакомы жителям и потребителям рынка здесь на Востоке, в частности в России",- заключил он.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияКишиневМолдавия
 
 
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