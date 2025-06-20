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Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды - РИА Новости, 20.06.2025
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Ярославская область
 
23:01 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/minprirody-2024419828.html
Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды
Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды - РИА Новости, 20.06.2025
Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды
Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области продолжает работу по выявлению нарушений экологического законодательства, в частности,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:01:00+03:00
2025-06-20T23:01:00+03:00
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области продолжает работу по выявлению нарушений экологического законодательства, в частности, устанавливает факты загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно сообщению, в первом полугодии 2025 года инспекторы министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области провели более 500 выездных обследований, в том числе со специалистами лаборатории Центра охраны окружающей среды. "Обследования инспекторы министерства проводят как в плановом режиме, так и на основании обращений жителей. Совместно со всеми компетентными контролирующими органами тщательно проверяется каждое обращение: незамедлительно осуществляется совместный с правоохранительными органами выезд на место, берутся необходимые замеры, проводятся лабораторные исследования", – пояснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. По ее словам, в случае выявления нарушений, связанных с деятельностью предприятий, проводятся проверки. Так, например, по результатам проведенной весной комплексной проверки четыре предприятия, осуществляющие деятельность во Фрунзенском районе Ярославля, уже оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства. "Это АО "Регион-склад", ООО "АДС", ООО "Агропро" и ООО "ПК "Комфорт". По факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле УВД, Следственного комитета, прокуратуры Ярославской области, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Ранее уголовное дело возбуждено по факту загрязнения воздуха в Тутаеве, расследование продолжается", - проинформировала Беляева. Кроме того, в суде рассматривается иск регионального министерства лесного хозяйства и природопользования о прекращении деятельности ООО "Феникс" в Тутаеве в связи с неоднократными нарушениями природоохранного законодательства, отметила Беляева. По данным областного правительства, в декабре 2024 года во Фрунзенском районе Ярославля установлен автоматизированный пост контроля атмосферного воздуха, оборудование которого было подобрано с учетом специфики функционирующих на данной территории предприятий. "Нарушители стали осторожнее после того, как по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля в середине апреля было возбуждено уголовное дело и начались многочисленные проверки со стороны всех компетентных контролирующих органов. Но мы понимаем, что это затишье, скорее всего, носит временный характер, и продолжаем круглосуточный мониторинг", - рассказала Беляева.
https://ria.ru/20250225/chs-2001562622.html
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ярославль
Ярославская область, Ярославль
Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды

Минлесхоз Ярославской области выявил нарушения экологического законодательства

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области продолжает работу по выявлению нарушений экологического законодательства, в частности, устанавливает факты загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно сообщению, в первом полугодии 2025 года инспекторы министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области провели более 500 выездных обследований, в том числе со специалистами лаборатории Центра охраны окружающей среды.
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"Обследования инспекторы министерства проводят как в плановом режиме, так и на основании обращений жителей. Совместно со всеми компетентными контролирующими органами тщательно проверяется каждое обращение: незамедлительно осуществляется совместный с правоохранительными органами выезд на место, берутся необходимые замеры, проводятся лабораторные исследования", – пояснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
По ее словам, в случае выявления нарушений, связанных с деятельностью предприятий, проводятся проверки. Так, например, по результатам проведенной весной комплексной проверки четыре предприятия, осуществляющие деятельность во Фрунзенском районе Ярославля, уже оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства.
"Это АО "Регион-склад", ООО "АДС", ООО "Агропро" и ООО "ПК "Комфорт". По факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле УВД, Следственного комитета, прокуратуры Ярославской области, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Ранее уголовное дело возбуждено по факту загрязнения воздуха в Тутаеве, расследование продолжается", - проинформировала Беляева.
Кроме того, в суде рассматривается иск регионального министерства лесного хозяйства и природопользования о прекращении деятельности ООО "Феникс" в Тутаеве в связи с неоднократными нарушениями природоохранного законодательства, отметила Беляева.
По данным областного правительства, в декабре 2024 года во Фрунзенском районе Ярославля установлен автоматизированный пост контроля атмосферного воздуха, оборудование которого было подобрано с учетом специфики функционирующих на данной территории предприятий.
"Нарушители стали осторожнее после того, как по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля в середине апреля было возбуждено уголовное дело и начались многочисленные проверки со стороны всех компетентных контролирующих органов. Но мы понимаем, что это затишье, скорее всего, носит временный характер, и продолжаем круглосуточный мониторинг", - рассказала Беляева.
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