https://ria.ru/20250620/minprirody-2024419828.html

Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды

Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды - РИА Новости, 20.06.2025

Минприроды Ярославской области выявляет факты загрязнения окружающей среды

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области продолжает работу по выявлению нарушений экологического законодательства, в частности,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:01:00+03:00

2025-06-20T23:01:00+03:00

2025-06-20T23:01:00+03:00

ярославская область

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_91259580283674e392b918dbe05203b5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области продолжает работу по выявлению нарушений экологического законодательства, в частности, устанавливает факты загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно сообщению, в первом полугодии 2025 года инспекторы министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области провели более 500 выездных обследований, в том числе со специалистами лаборатории Центра охраны окружающей среды. "Обследования инспекторы министерства проводят как в плановом режиме, так и на основании обращений жителей. Совместно со всеми компетентными контролирующими органами тщательно проверяется каждое обращение: незамедлительно осуществляется совместный с правоохранительными органами выезд на место, берутся необходимые замеры, проводятся лабораторные исследования", – пояснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. По ее словам, в случае выявления нарушений, связанных с деятельностью предприятий, проводятся проверки. Так, например, по результатам проведенной весной комплексной проверки четыре предприятия, осуществляющие деятельность во Фрунзенском районе Ярославля, уже оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства. "Это АО "Регион-склад", ООО "АДС", ООО "Агропро" и ООО "ПК "Комфорт". По факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле УВД, Следственного комитета, прокуратуры Ярославской области, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Ранее уголовное дело возбуждено по факту загрязнения воздуха в Тутаеве, расследование продолжается", - проинформировала Беляева. Кроме того, в суде рассматривается иск регионального министерства лесного хозяйства и природопользования о прекращении деятельности ООО "Феникс" в Тутаеве в связи с неоднократными нарушениями природоохранного законодательства, отметила Беляева. По данным областного правительства, в декабре 2024 года во Фрунзенском районе Ярославля установлен автоматизированный пост контроля атмосферного воздуха, оборудование которого было подобрано с учетом специфики функционирующих на данной территории предприятий. "Нарушители стали осторожнее после того, как по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля в середине апреля было возбуждено уголовное дело и начались многочисленные проверки со стороны всех компетентных контролирующих органов. Но мы понимаем, что это затишье, скорее всего, носит временный характер, и продолжаем круглосуточный мониторинг", - рассказала Беляева.

https://ria.ru/20250225/chs-2001562622.html

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославль