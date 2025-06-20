У пермского министра изъяли дом и квартиру в Сочи
У пермского министра Зарубина изъяли квартиру в Сочи и загородный дом
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Квартиру в Сочи и загородный дом под Пермью, купленные министром по контрактной системе Пермского края Алексеем Зарубиным на сомнительные доходы, изымают в доход государства, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, региональный министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок купил загородный дом в Пермском районе и квартиру в Сочи за счёт источников дохода, законность которых не была подтверждена. При этом фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 миллионов рублей. Сделки были выявлены при проверке прокуратуры.
"По иску прокурора Пермского края суд принял решение об обращении в доход государства имущества регионального чиновника, приобретенного на неподтвержденные доходы", - рассказали в ведомстве.
Исковые требования надзорного органа в пятницу удовлетворил Ленинский районный суд Перми. Надзорное ведомство контролирует их исполнение.
В электронной картотеке суда указано, что по рассматривавшемуся днём в пятницу гражданскому делу об имуществе чиновника ответчиками проходили: Алексей Зарубин, Любовь и Татьяна Зарубины, Василий Поляков.
Несколько местных СМИ писали ранее, что Зарубин находился в командировке в Луганске.
Алексей Зарубин родился в Перми. Окончил Пермский государственный университет по специальности "юриспруденция". С августа 2014 года стал заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Весной 2020 года возглавил региональное ведомство.
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