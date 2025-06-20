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В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты - РИА Новости, 20.06.2025
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14:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/migranty-2024236886.html
В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты
В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты - РИА Новости, 20.06.2025
В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты
Правоохранители нагрянули в два хостела после обращений жителей столицы о проживании там нелегальных мигрантов, сообщается в Telegram-канале московского главка... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правоохранители нагрянули в два хостела после обращений жителей столицы о проживании там нелегальных мигрантов, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следователи проводят обыски в указанных хостелах", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что иностранцев задержали, их проверяют на соблюдение миграционного законодательства и на возможное совершение иных правонарушений. Руководство хостелов проходит следственную и процессуальную проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты

Полиция проверит два хостела в Москве, где могут проживать нелегальные мигранты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правоохранители нагрянули в два хостела после обращений жителей столицы о проживании там нелегальных мигрантов, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следователи проводят обыски в указанных хостелах", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что иностранцев задержали, их проверяют на соблюдение миграционного законодательства и на возможное совершение иных правонарушений. Руководство хостелов проходит следственную и процессуальную проверку.
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