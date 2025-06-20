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МИД не располагает информацией о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
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https://ria.ru/20250620/mid-2024219214.html
МИД не располагает информацией о новом раунде переговоров России и США
МИД не располагает информацией о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 20.06.2025
МИД не располагает информацией о новом раунде переговоров России и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока не располагает информацией о новом раунде переговоров с Вашингтоном по устранению... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:09:00+03:00
2025-06-20T14:09:00+03:00
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россия
вашингтон (штат)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока не располагает информацией о новом раунде переговоров с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях, об этом проинформируют, как только данные появятся. "Пока еще нет. Как появится, обязательно сообщим", - сказала Захарова журналистам в пятницу "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вашингтон (штат), мария захарова
ПМЭФ-2025, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова
МИД не располагает информацией о новом раунде переговоров России и США

Захарова: пока нет данных о новом раунде переговоров с США по устранению проблем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока не располагает информацией о новом раунде переговоров с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях, об этом проинформируют, как только данные появятся.
"Пока еще нет. Как появится, обязательно сообщим", - сказала Захарова журналистам в пятницу "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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