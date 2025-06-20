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Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля
Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. "Надо нам, конечно, локализовать этот конфликт и пытаться сделать все, чтобы успокоить ситуацию. На это нацелена наша внешняя политика на ближневосточном направлении и работа нашего министерства, наших дипломатов в регионе", - сказал он на сессии "Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене". Как отметил Богданов, Россия будет продолжать контакты по теме ирано-израильского конфликта в том числе с США в силу опасности ситуации. "Мы будем продолжать эти контакты в том числе и с руководством Соединенных Штатов Америки, потому что ситуация действительно не просто взрывоопасна, она уже взорвалась, и сейчас идет детонация", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль
ПМЭФ-2025, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля
Замглавы МИД Богданов призвал локализовать ирано-израильский конфликт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ.
"Надо нам, конечно, локализовать этот конфликт и пытаться сделать все, чтобы успокоить ситуацию. На это нацелена наша внешняя политика на ближневосточном направлении и работа нашего министерства, наших дипломатов в регионе", - сказал он на сессии "Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене".
Как отметил Богданов, Россия
будет продолжать контакты по теме ирано-израильского конфликта в том числе с США
в силу опасности ситуации.
"Мы будем продолжать эти контакты в том числе и с руководством Соединенных Штатов Америки, потому что ситуация действительно не просто взрывоопасна, она уже взорвалась, и сейчас идет детонация", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-