Рейтинг@Mail.ru
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:15 20.06.2025 (обновлено: 11:57 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mid-2024144747.html
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля
Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:15:00+03:00
2025-06-20T11:57:00+03:00
пмэф-2025
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024163290_0:8:3104:1754_1920x0_80_0_0_b04e41014e3b678a351eedf0d76efff5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. "Надо нам, конечно, локализовать этот конфликт и пытаться сделать все, чтобы успокоить ситуацию. На это нацелена наша внешняя политика на ближневосточном направлении и работа нашего министерства, наших дипломатов в регионе", - сказал он на сессии "Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене". Как отметил Богданов, Россия будет продолжать контакты по теме ирано-израильского конфликта в том числе с США в силу опасности ситуации. "Мы будем продолжать эти контакты в том числе и с руководством Соединенных Штатов Америки, потому что ситуация действительно не просто взрывоопасна, она уже взорвалась, и сейчас идет детонация", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024163290_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_212576e07020bce9c8bb18847f5a7685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль
ПМЭФ-2025, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль
Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля

Замглавы МИД Богданов призвал локализовать ирано-израильский конфликт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Богданов на ПМЭФ-2025
Михаил Богданов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Богданов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ.
"Надо нам, конечно, локализовать этот конфликт и пытаться сделать все, чтобы успокоить ситуацию. На это нацелена наша внешняя политика на ближневосточном направлении и работа нашего министерства, наших дипломатов в регионе", - сказал он на сессии "Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене".
Как отметил Богданов, Россия будет продолжать контакты по теме ирано-израильского конфликта в том числе с США в силу опасности ситуации.
"Мы будем продолжать эти контакты в том числе и с руководством Соединенных Штатов Америки, потому что ситуация действительно не просто взрывоопасна, она уже взорвалась, и сейчас идет детонация", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте
19 июня, 14:05
 
ПМЭФ-2025В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала