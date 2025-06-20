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Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля

Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

Богданов призвал локализовать конфликт Ирана и Израиля

Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт надо локализовать и сделать все, чтобы успокоить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Богданов на полях ПМЭФ. "Надо нам, конечно, локализовать этот конфликт и пытаться сделать все, чтобы успокоить ситуацию. На это нацелена наша внешняя политика на ближневосточном направлении и работа нашего министерства, наших дипломатов в регионе", - сказал он на сессии "Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене". Как отметил Богданов, Россия будет продолжать контакты по теме ирано-израильского конфликта в том числе с США в силу опасности ситуации. "Мы будем продолжать эти контакты в том числе и с руководством Соединенных Штатов Америки, потому что ситуация действительно не просто взрывоопасна, она уже взорвалась, и сейчас идет детонация", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль