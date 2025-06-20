https://ria.ru/20250620/merets-2024207523.html

Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем

Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем - РИА Новости, 20.06.2025

Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем

Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:35:00+03:00

2025-06-20T13:35:00+03:00

2025-06-20T16:54:00+03:00

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владимир путин

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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что если Мерц хочет позвонить, то Москва всегда к этому открыта."Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", — сказал Корнелиус. Он добавил, что правительство проводит "постоянную, всестороннюю и интенсивную" оценку ситуации на Украине и активно обсуждает с союзниками, как положить конец конфликту.При этом Корнелиус напрямую не ответил на вопрос, видит ли Мерц необходимость в разговоре с российским президентом, — по его словам, разговора нет якобы с российской стороны.Путин на встрече с главами международных информационных агентств говорил, что Кремль не отказывается от контактов с европейскими лидерами. Это они сами прекратили общение, задумав нанести России стратегическое поражение, поэтому и возобновлять контакты тоже должны они, отметил глава государства.На этом фоне политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" призвали Мерца позвонить Путину. Такой разговор может стать отправной точкой для дипломатии, считают они.

https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html

https://ria.ru/20250616/frg-2023178056.html

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в мире, германия, россия, фридрих мерц, владимир путин