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Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем - РИА Новости, 20.06.2025
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13:35 20.06.2025 (обновлено: 16:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/merets-2024207523.html
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем - РИА Новости, 20.06.2025
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем
Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:35:00+03:00
2025-06-20T16:54:00+03:00
в мире
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россия
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что если Мерц хочет позвонить, то Москва всегда к этому открыта."Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", — сказал Корнелиус. Он добавил, что правительство проводит "постоянную, всестороннюю и интенсивную" оценку ситуации на Украине и активно обсуждает с союзниками, как положить конец конфликту.При этом Корнелиус напрямую не ответил на вопрос, видит ли Мерц необходимость в разговоре с российским президентом, — по его словам, разговора нет якобы с российской стороны.Путин на встрече с главами международных информационных агентств говорил, что Кремль не отказывается от контактов с европейскими лидерами. Это они сами прекратили общение, задумав нанести России стратегическое поражение, поэтому и возобновлять контакты тоже должны они, отметил глава государства.На этом фоне политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" призвали Мерца позвонить Путину. Такой разговор может стать отправной точкой для дипломатии, считают они.
https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html
https://ria.ru/20250616/frg-2023178056.html
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в мире, германия, россия, фридрих мерц, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем

В Германии заявили об отсутствии контактов между Путиным и Мерцем

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что если Мерц хочет позвонить, то Москва всегда к этому открыта.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным
18 мая, 15:26
"Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", — сказал Корнелиус.
Он добавил, что правительство проводит "постоянную, всестороннюю и интенсивную" оценку ситуации на Украине и активно обсуждает с союзниками, как положить конец конфликту.
При этом Корнелиус напрямую не ответил на вопрос, видит ли Мерц необходимость в разговоре с российским президентом, — по его словам, разговора нет якобы с российской стороны.
Путин на встрече с главами международных информационных агентств говорил, что Кремль не отказывается от контактов с европейскими лидерами. Это они сами прекратили общение, задумав нанести России стратегическое поражение, поэтому и возобновлять контакты тоже должны они, отметил глава государства.
На этом фоне политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" призвали Мерца позвонить Путину. Такой разговор может стать отправной точкой для дипломатии, считают они.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос
16 июня, 18:00
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцВладимир Путин
 
 
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