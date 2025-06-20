https://ria.ru/20250620/merets-2024207523.html
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем - РИА Новости, 20.06.2025
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем
Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:35:00+03:00
2025-06-20T13:35:00+03:00
2025-06-20T16:54:00+03:00
в мире
германия
россия
фридрих мерц
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Прямого контакта между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем нет, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что если Мерц хочет позвонить, то Москва всегда к этому открыта."Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", — сказал Корнелиус. Он добавил, что правительство проводит "постоянную, всестороннюю и интенсивную" оценку ситуации на Украине и активно обсуждает с союзниками, как положить конец конфликту.При этом Корнелиус напрямую не ответил на вопрос, видит ли Мерц необходимость в разговоре с российским президентом, — по его словам, разговора нет якобы с российской стороны.Путин на встрече с главами международных информационных агентств говорил, что Кремль не отказывается от контактов с европейскими лидерами. Это они сами прекратили общение, задумав нанести России стратегическое поражение, поэтому и возобновлять контакты тоже должны они, отметил глава государства.На этом фоне политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" призвали Мерца позвонить Путину. Такой разговор может стать отправной точкой для дипломатии, считают они.
https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html
https://ria.ru/20250616/frg-2023178056.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, фридрих мерц, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин
Власти ФРГ приняли к сведению готовность Путина говорить с Мерцем
В Германии заявили об отсутствии контактов между Путиным и Мерцем