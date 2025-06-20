Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой
Гинцбург: 60 человек с меланомой получат первое лечение онковакцинами осенью
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор института имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург
Директор института имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена – ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина – ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение", - сказал Гинцбург в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня".
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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