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Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/melanoma-2024192676.html
Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой
Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой - РИА Новости, 20.06.2025
Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой
Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:57:00+03:00
2025-06-20T12:57:00+03:00
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общество
александр гинцбург
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена – ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина – ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение", - сказал Гинцбург в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня". ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, александр гинцбург, здоровье - общество, рак
ПМЭФ-2025, Общество, Александр Гинцбург, Здоровье - Общество, Рак
Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой

Гинцбург: 60 человек с меланомой получат первое лечение онковакцинами осенью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор института имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург
Директор института имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор института имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена – ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина – ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение", - сказал Гинцбург в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня".
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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