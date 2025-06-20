https://ria.ru/20250620/melanoma-2024192676.html

Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой

Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой - РИА Новости, 20.06.2025

Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой

Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:57:00+03:00

2025-06-20T12:57:00+03:00

2025-06-20T12:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена – ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина – ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение", - сказал Гинцбург в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня". ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр гинцбург, здоровье - общество, рак