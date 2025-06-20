Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства
Путин: маркетплейсы нужно использовать для развития предпринимательства
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Маркетплейсы располагают большим массивом данных, нужно использовать их для развития предпринимательства в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по самочувствию бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна - будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредита. Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.