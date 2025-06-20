https://ria.ru/20250620/market-2024286198.html

Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства

Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства - РИА Новости, 20.06.2025

Путин отметил важность маркетплейсов в развитии предпринимательства

Маркетплейсы располагают большим массивом данных, нужно использовать их для развития предпринимательства в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:29:00+03:00

2025-06-20T16:29:00+03:00

2025-06-20T16:35:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024285202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61df83aacd571075cc3d5b8356811abd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Маркетплейсы располагают большим массивом данных, нужно использовать их для развития предпринимательства в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по самочувствию бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна - будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредита. Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/glava-2024211523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин