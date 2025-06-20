https://ria.ru/20250620/marina-2024407884.html

Беглов и Чернышенко обсудили реализацию проекта "Санкт-Петербург Марина"

Беглов и Чернышенко обсудили реализацию проекта "Санкт-Петербург Марина" - РИА Новости, 20.06.2025

Беглов и Чернышенко обсудили реализацию проекта "Санкт-Петербург Марина"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:53:00+03:00

2025-06-20T20:53:00+03:00

2025-06-20T20:53:00+03:00

александр беглов

дмитрий чернышенко

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили реализацию проекта по созданию всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина", сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По поручению президента в Горской создается туристско-рекреационный кластер. Мегапроект "Санкт-Петербург Марина" определит будущее города на десятилетия вперед. Он предусмотрен федеральным проектом "Пять морей и озеро Байкал" и входит в программу "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга", – сказал Беглов. Он отметил, что для обеспечения реализации проекта уже внесены необходимые изменения в генплан Санкт-Петербурга. Завершена разработка проекта правил землепользования и застройки, подготовлена документация по планировке туристской территории будущего курорта. Завершается работа над документацией по планировке территории для размещения дорог, ведущих к кластеру. "Город выполняет свои обязательства по созданию головных объектов инфраструктуры. Инвестор осуществляет комплекс работ по созданию будущего курорта. Сейчас ведем работы по проектированию объектов сопутствующей инфраструктуры: тоннельного канализационного коллектора Горская – Конная Лахта, реконструкции Приморского шоссе с путепроводом в сторону будущего курорта и центра электроснабжения кластера", – сказал губернатор. По его словам, в настоящее время на финальной стадии проектирования находится первый объект будущего курорта – Академия парусного спорта. Беглов поблагодарил вице-премьера РФ за эффективное сотрудничество с Петербургом. Предполагается, что курорт "Санкт-Петербург Марина" будут посещать более 1,3 миллиона туристов в год. В рамках проекта планируется создать порядка 7 тысяч рабочих мест. Курорт станет важнейшим объектом новой туристской географии Северной столицы. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/kompleks-2023993220.html

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александр беглов, дмитрий чернышенко, санкт-петербург