https://ria.ru/20250620/malkov-2024341089.html

Малков: с каждым бойцом, вернувшимся со СВО, мы работаем индивидуально

Малков: с каждым бойцом, вернувшимся со СВО, мы работаем индивидуально - РИА Новости, 20.06.2025

Малков: с каждым бойцом, вернувшимся со СВО, мы работаем индивидуально

"СВОй бизнес", "Работа для СВОих", "Герои 62": в Рязанской области выстроили индивидуальную работу с каждым бойцом, вернувшимся со СВО, и каждой семьей,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:54:00+03:00

2025-06-20T17:54:00+03:00

2025-06-20T17:54:00+03:00

рязанская область

павел малков

рязанская область

сво

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С.-Петербург, 20 июн – РИА Новости. "СВОй бизнес", "Работа для СВОих", "Герои 62": в Рязанской области выстроили индивидуальную работу с каждым бойцом, вернувшимся со СВО, и каждой семьей, рассказал РИА Новости губернатор региона Павел Малков на площадке ПМЭФ-2025. "У нас разработано более ста мер поддержки для участников СВО и их семей. При этом мы понимаем, что все ситуации все равно нельзя уложить в стандартный набор мер. У каждого есть личные проблемы, потребности, вопросы. И мы каждый такой вопрос берем на контроль и помогаем решать. А что касается адресных программ эффективной занятости, пытаемся каждому бойцу подобрать свой трек. Возьмем проект "Работа для СВОих"… Он позволяет проработать индивидуальную карьерную траекторию, исходя из того, что человеку близко, какая работа ему по душе и какие у него запросы по зарплате, чтобы обеспечить себя и семью. Этот проект, к слову, занял второе место на конкурсе Минтруда России", — поделился губернатор. По его словам, в регионе трудоустроено 80% участников СВО, которые вернулись из зоны боевых действий. И с каждым, кто не трудоустроился, будут работать дальше. Малков и сам участвует в одной из программ как наставник. "Это наша региональная программа переподготовки "Герои 62", и у меня замечательные бойцы. Уверен, что каждый найдет себе достойное применение. Мы поможем. Кроме того, буду работать с бойцами и по федеральной программе", — сообщил губернатор. Еще один проект – "СВОй бизнес" – в Рязанской области запустили совместно с корпорацией МСП, партией "Единая Россия" и общественной организацией "Опора России". "Мы стали первым регионом, где был запущен этот проект. Позже стали присоединяться другие регионы – сейчас их уже 21. Идея в том, чтобы помочь бойцам, которые вернулись со СВО и хотят начать свой бизнес, помочь в него войти, избегая ошибок, при максимальном содействии и поддержке. Поэтому мы собрали желающих стать предпринимателями, провели серьезное обучение, рассказали, какие есть меры поддержки, и дальше уже каждому индивидуально помогаем запустить свой бизнес", — рассказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что наставниками для этих людей выступают предприниматели, которые достигли успеха в бизнесе. Первые выпускники программы уже действуют – зарегистрировали бизнес, оформляют землю в аренду, обращаются за грантами на развитие. Востребованность у программы большая, отметил он. Уже есть новые заявки, и готовится к запуску новый набор. "Обязательно запустим обучение еще одной группы в этом году. И важно, что и после обучения мы с каждым остаемся на связи. Нас поддерживают корпорация МСП, центры "Мой бизнес", и я верю, что участники проекта "СВОй бизнес" достигнут успеха. Будем помогать, направлять и поддерживать", — подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/ryazan-2024316024.html

https://ria.ru/20250619/malkov-2024062585.html

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павел малков, рязанская область, сво