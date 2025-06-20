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Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон - РИА Новости, 20.06.2025
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15:25 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/makron-2024252963.html
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон - РИА Новости, 20.06.2025
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон
Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:25:00+03:00
2025-06-20T15:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
франция
эммануэль макрон
аббас аракчи
жан-ноэль барро
магатэ
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана. Это первое. А во-вторых, необходимо избрать путь переговоров, которые будут включать вопросы ядерного оружия, баллистических возможностей, чтобы сократить запасы Ирана, и прекращение финансирования группировок, дестабилизирующих регион", - сказал он журналистам на полях авиасалона "Ле- Бурже". Трансляция велась в официальной аккаунте елисейского дворца в Х. При этом он повторил, что, по его мнению, ядерная программа Ирана представляет угрозу. "Но никто всерьёз не должен думать, что на эту угрозу нужно дать военный ответ. Потому что никто не может с точностью сказать, где находится обогащенный до 100% уран, ядерные объекты хорошо защищены", - отметил он. Макрон в этой связи призвал к переговорам и сообщил, что Франция, Германия и Великобритания на встрече с главой МИД Ирана в Женеве в пятницу представят "предложение о полноценных дипломатических и технических переговорах". Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тегеран на встрече будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи. В европейскую делегацию войдут главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми. Помимо этого, на переговорах будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/makron-2022864630.html
https://ria.ru/20250614/makron-2022865245.html
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в мире, иран, израиль, франция, эммануэль макрон, аббас аракчи, жан-ноэль барро, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Франция, Эммануэль Макрон, Аббас Аракчи, Жан-Ноэль Барро, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ничто не оправдывает удары Израиля по Ирану, заявил Макрон

Макрон назвал удары Израиля по инфраструктуре Ирана неоправданными

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Ничто не оправдывает удары Израиля по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана. Это первое. А во-вторых, необходимо избрать путь переговоров, которые будут включать вопросы ядерного оружия, баллистических возможностей, чтобы сократить запасы Ирана, и прекращение финансирования группировок, дестабилизирующих регион", - сказал он журналистам на полях авиасалона "Ле- Бурже". Трансляция велась в официальной аккаунте елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров
14 июня, 21:03
При этом он повторил, что, по его мнению, ядерная программа Ирана представляет угрозу.
"Но никто всерьёз не должен думать, что на эту угрозу нужно дать военный ответ. Потому что никто не может с точностью сказать, где находится обогащенный до 100% уран, ядерные объекты хорошо защищены", - отметил он.
Макрон в этой связи призвал к переговорам и сообщил, что Франция, Германия и Великобритания на встрече с главой МИД Ирана в Женеве в пятницу представят "предложение о полноценных дипломатических и технических переговорах".
Переговоры Ирана с европейскими странами – Британией, Францией и ФРГ – пройдут в Женеве в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тегеран на встрече будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи. В европейскую делегацию войдут главы МИД Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми. Помимо этого, на переговорах будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Макрон заявил президенту Ирана, что Париж не знал о планах Израиля
14 июня, 21:09
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и
израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
16 июня, 17:05
 
В миреИранИзраильФранцияЭммануэль МакронАббас АракчиЖан-Ноэль БарроМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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