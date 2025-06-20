https://ria.ru/20250620/magate-2024087920.html

Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ

Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025

Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ

Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:03:00+03:00

2025-06-20T07:03:00+03:00

2025-06-20T07:03:00+03:00

технологии

бангладеш

россия

египет

магатэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141164/10/1411641045_0:78:3085:1813_1920x0_80_0_0_86b29e3c96a866e2106507ce9059ed45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Атомная энергетика преобразовывает эти страны. Вы увидите, как все изменится. Уже меняется. Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям и станциям. Четыре энергоблока изменят развитие Египта. Атомные технологии России передовые. Россия больше всего строит за рубежом, чем другие страны, даже вместе взятые", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Он обратил внимание на то, что конкурирующие атомные державы почти не строят АЭС за рубежом. "Кто там строит? Практически никто и не строит за рубежом. Китай построил энергоблоки в Пакистане. Ну и все. Много предложений. Корея построила в Эмиратах и сейчас носится со своими предложениями. Целый ряд стран предлагает водо-водяной реактор: тысячник или миллионник (миллион киловатт, тысяча мегаватт), но не имея его в реалии. То есть у них нет пилотного проекта, построенного дома. Я им неоднократно указывал, что блок, построенный пилотно, отличается от проекта. А построенный после пилотного также отличается от пилотного. Сначала постройте у тебя, докажите, что он будет эксплуатироваться надежно, безопасно и эффективно, а после этого продавайте. Они уже договариваются и с Чехией, и с рядом африканских стран об этом проекте", - отметил замгендиректора МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/magate-2024082950.html

https://ria.ru/20250619/atom-2024019559.html

бангладеш

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, бангладеш, россия, египет, магатэ, в мире