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Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
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07:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/magate-2024087920.html
Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ
Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ
Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:03:00+03:00
2025-06-20T07:03:00+03:00
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Атомная энергетика преобразовывает эти страны. Вы увидите, как все изменится. Уже меняется. Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям и станциям. Четыре энергоблока изменят развитие Египта. Атомные технологии России передовые. Россия больше всего строит за рубежом, чем другие страны, даже вместе взятые", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Он обратил внимание на то, что конкурирующие атомные державы почти не строят АЭС за рубежом. "Кто там строит? Практически никто и не строит за рубежом. Китай построил энергоблоки в Пакистане. Ну и все. Много предложений. Корея построила в Эмиратах и сейчас носится со своими предложениями. Целый ряд стран предлагает водо-водяной реактор: тысячник или миллионник (миллион киловатт, тысяча мегаватт), но не имея его в реалии. То есть у них нет пилотного проекта, построенного дома. Я им неоднократно указывал, что блок, построенный пилотно, отличается от проекта. А построенный после пилотного также отличается от пилотного. Сначала постройте у тебя, докажите, что он будет эксплуатироваться надежно, безопасно и эффективно, а после этого продавайте. Они уже договариваются и с Чехией, и с рядом африканских стран об этом проекте", - отметил замгендиректора МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/magate-2024082950.html
https://ria.ru/20250619/atom-2024019559.html
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технологии, бангладеш, россия, египет, магатэ, в мире
Технологии, Бангладеш, Россия, Египет, МАГАТЭ, В мире
Российские атомные проекты преобразовывают страны, заявили в МАГАТЭ

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: российские атомные технологии преобразовывают страны

© Пресс-служба НИЯУ МИФИМихаил Чудаков
Михаил Чудаков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Пресс-служба НИЯУ МИФИ
Михаил Чудаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"Атомная энергетика преобразовывает эти страны. Вы увидите, как все изменится. Уже меняется. Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям и станциям. Четыре энергоблока изменят развитие Египта. Атомные технологии России передовые. Россия больше всего строит за рубежом, чем другие страны, даже вместе взятые", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ
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Он обратил внимание на то, что конкурирующие атомные державы почти не строят АЭС за рубежом.
"Кто там строит? Практически никто и не строит за рубежом. Китай построил энергоблоки в Пакистане. Ну и все. Много предложений. Корея построила в Эмиратах и сейчас носится со своими предложениями. Целый ряд стран предлагает водо-водяной реактор: тысячник или миллионник (миллион киловатт, тысяча мегаватт), но не имея его в реалии. То есть у них нет пилотного проекта, построенного дома. Я им неоднократно указывал, что блок, построенный пилотно, отличается от проекта. А построенный после пилотного также отличается от пилотного. Сначала постройте у тебя, докажите, что он будет эксплуатироваться надежно, безопасно и эффективно, а после этого продавайте. Они уже договариваются и с Чехией, и с рядом африканских стран об этом проекте", - отметил замгендиректора МАГАТЭ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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