https://ria.ru/20250620/magate-2024082950.html

Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ

Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025

Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ

Россия, вопреки санкционному давлению и нарушениям своих обязательств западными компаниями, способна успешно завершить все зарубежные проекты в атомной отрасли, РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:16:00+03:00

2025-06-20T05:16:00+03:00

2025-06-20T05:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия, вопреки санкционному давлению и нарушениям своих обязательств западными компаниями, способна успешно завершить все зарубежные проекты в атомной отрасли, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "К сожалению, в силу… обстоятельств и санкций против России, ряд проектов сейчас задерживается по пуску в эксплуатацию из-за срыва своих обязательств западными компаниями, которые активно участвовали в технологиях цеха тепловой автоматики, измерений в автоматике, во втором контуре. Россия изыскивает пути и находит их, как избежать, обойти эти неприятные задержки в цепочках поставок часто уже оплаченного оборудования. Это приводит к задержкам в пусках, которые мы наблюдаем в ряде стран. Это объяснимо. В конце концов, все будет построено, достроено, введено в эксплуатацию. И это изменит лик этих стран", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Он позитивно оценил российские экспортные проекты атомных станций по всему миру. "Россия строит атомные станции во многих странах мира. Либо строит, либо это заявлено в портфеле Росатома. Это хорошие проекты, новые, на водо-водяном реакторе на 1200 мегаватт. Это Бангладеш, два блока, в Аккую, что в Турции, четыре энергоблока. Идет строительство во всю в Египте. Работает Россия также в Венгрии, в Иране, в Индии, в Китае. Когда проекты закончены и построены, то эксплуатируются замечательно, с высоким коэффициентом использования установленной мощности, они безопасны. Это демонстрируется и на АЭС "Бушер" в Иране, это и в Индии, это и в Китае", - подчеркнул Чудаков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/busher-2023856816.html

https://ria.ru/20250616/es-2023151631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, индия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире