Рейтинг@Mail.ru
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 20.06.2025 (обновлено: 05:17 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/magate-2024082950.html
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 20.06.2025
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ
Россия, вопреки санкционному давлению и нарушениям своих обязательств западными компаниями, способна успешно завершить все зарубежные проекты в атомной отрасли, РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:16:00+03:00
2025-06-20T05:17:00+03:00
россия
иран
индия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25166948aa5c6cf7cab59404c2550b1d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия, вопреки санкционному давлению и нарушениям своих обязательств западными компаниями, способна успешно завершить все зарубежные проекты в атомной отрасли, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "К сожалению, в силу… обстоятельств и санкций против России, ряд проектов сейчас задерживается по пуску в эксплуатацию из-за срыва своих обязательств западными компаниями, которые активно участвовали в технологиях цеха тепловой автоматики, измерений в автоматике, во втором контуре. Россия изыскивает пути и находит их, как избежать, обойти эти неприятные задержки в цепочках поставок часто уже оплаченного оборудования. Это приводит к задержкам в пусках, которые мы наблюдаем в ряде стран. Это объяснимо. В конце концов, все будет построено, достроено, введено в эксплуатацию. И это изменит лик этих стран", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Он позитивно оценил российские экспортные проекты атомных станций по всему миру. "Россия строит атомные станции во многих странах мира. Либо строит, либо это заявлено в портфеле Росатома. Это хорошие проекты, новые, на водо-водяном реакторе на 1200 мегаватт. Это Бангладеш, два блока, в Аккую, что в Турции, четыре энергоблока. Идет строительство во всю в Египте. Работает Россия также в Венгрии, в Иране, в Индии, в Китае. Когда проекты закончены и построены, то эксплуатируются замечательно, с высоким коэффициентом использования установленной мощности, они безопасны. Это демонстрируется и на АЭС "Бушер" в Иране, это и в Индии, это и в Китае", - подчеркнул Чудаков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/busher-2023856816.html
https://ria.ru/20250616/es-2023151631.html
россия
иран
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c8f204a55575d61885fbe6fb73d14aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, индия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире
Россия, Иран, Индия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", В мире
Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли, заявили в МАГАТЭ

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Россия способна завершить все зарубежные проекты в АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия, вопреки санкционному давлению и нарушениям своих обязательств западными компаниями, способна успешно завершить все зарубежные проекты в атомной отрасли, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"К сожалению, в силу… обстоятельств и санкций против России, ряд проектов сейчас задерживается по пуску в эксплуатацию из-за срыва своих обязательств западными компаниями, которые активно участвовали в технологиях цеха тепловой автоматики, измерений в автоматике, во втором контуре. Россия изыскивает пути и находит их, как избежать, обойти эти неприятные задержки в цепочках поставок часто уже оплаченного оборудования. Это приводит к задержкам в пусках, которые мы наблюдаем в ряде стран. Это объяснимо. В конце концов, все будет построено, достроено, введено в эксплуатацию. И это изменит лик этих стран", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
Вчера, 12:10
Он позитивно оценил российские экспортные проекты атомных станций по всему миру.
"Россия строит атомные станции во многих странах мира. Либо строит, либо это заявлено в портфеле Росатома. Это хорошие проекты, новые, на водо-водяном реакторе на 1200 мегаватт. Это Бангладеш, два блока, в Аккую, что в Турции, четыре энергоблока. Идет строительство во всю в Египте. Работает Россия также в Венгрии, в Иране, в Индии, в Китае. Когда проекты закончены и построены, то эксплуатируются замечательно, с высоким коэффициентом использования установленной мощности, они безопасны. Это демонстрируется и на АЭС "Бушер" в Иране, это и в Индии, это и в Китае", - подчеркнул Чудаков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
16 июня, 15:47
 
РоссияИранИндияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала