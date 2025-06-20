https://ria.ru/20250620/maduro-2024083338.html

Мадуро потребовал от ООН разоружения Израиля

Мадуро потребовал от ООН разоружения Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

Мадуро потребовал от ООН разоружения Израиля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Организацию Объединённых Наций инициировать глобальный договор о ликвидации всех ядерных арсеналов и потребовал... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:25:00+03:00

2025-06-20T05:25:00+03:00

2025-06-20T05:25:00+03:00

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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Организацию Объединённых Наций инициировать глобальный договор о ликвидации всех ядерных арсеналов и потребовал разоружения Израиля. "Организация Объединённых Наций должна продвигать соглашение о полной денуклеаризации всех стран, а те, кто имеет ядерное оружие, обязаны полностью его уничтожить. От Венесуэлы - такое предложение. Израиль обладает ядерным оружием. Значит, Израиль должен быть обязан уничтожить все свои ядерные боеголовки", - заявил Мадуро, выступая в Каракасе в эфире телеканала VTV. Глава государства указал, что Иран, на который Израиль нападает сейчас из-за предположительного создания ядерного оружия, неоднократно подчёркивал свою приверженность исключительно мирному использованию ядерной энергии - по религиозным и этическим соображениям. В подтверждение своих слов он привел недавние заявления директора разведки США Тулси Габбард, а также генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси - что Иран не имеет и не создаёт ядерного оружия. "Террорист Нетаньяху, наследник Гитлера, уже много лет настаивает на бомбардировке и уничтожении 90 миллионов жителей Исламской Республики Иран... Мы бы не были так встревожены, если бы не понимали серьёзность последствий ядерной войны. Был анонсирован возможный удар по иранским объектам по обогащению урана. Разрушить такую установку бомбами значит загрязнить весь азиатский континент радиацией", - добавил Мадуро. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html

https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, венесуэла, николас мадуро, рафаэль гросси, тулси габбард, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте