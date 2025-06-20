https://ria.ru/20250620/lyubimova-2024091873.html

Ольга Любимова: за рубежом по-прежнему заинтересованы в российской культуре

Ольга Любимова: за рубежом по-прежнему заинтересованы в российской культуре - РИА Новости, 20.06.2025

Ольга Любимова: за рубежом по-прежнему заинтересованы в российской культуре

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр культуры России Ольга Любимова рассказала в интервью РИА Новости о международном... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:00:00+03:00

2025-06-20T09:00:00+03:00

2025-06-20T09:00:00+03:00

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр культуры России Ольга Любимова рассказала в интервью РИА Новости о международном сотрудничестве с Бахрейном, интересе за рубежом к русской культуре и искусству, а также киносборах в российских кинотеатрах за 2025 год. Беседовала Мария Полякова.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Ольга Борисовна, ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ планируется реализовать проект, который расскажет о культуре королевства Бахрейн. Есть ли подобные договоренности с другими странами?— Как сопредседатель Российско-Бахрейнской межправительственной комиссии не могу не отметить, что участие Бахрейна в качестве страны-гостя Петербургского международного экономического форума – важный шаг в развитии сотрудничества наших государств и яркая демонстрация дружбы народов России и Бахрейна. Решение о проведении выставки в дни форума было принято еще в ходе моего визита в Бахрейн в январе. Уже тогда мы договорились с коллегами, что предметы искусства из Бахрейна украсят одну из главных культурных площадок Санкт-Петербурга. Так, в дни проведения форума на выставке в Главном штабе Государственного Эрмитажа мы можем с вами познакомиться с уникальной коллекцией декоративно-прикладного искусства Бахрейна, демонстрирующую богатое культурное наследие королевства, открытие состоялось 19 июня.Организация мероприятий, демонстрирующих культуру страны-гостя, – добрая традиция на ПМЭФ. Когда зарубежные партнеры обращаются к нам с подобными просьбами, Минкультуры России всегда с радостью оказывает необходимое содействие. Например, в 2021 году в дни форума в Российском этнографическом музее проходила выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие", организованная в рамках культурной программы государства Катар – страны-гостя ПМЭФ-2021.— В прошлом году здесь, на форуме, вы отметили, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. Сейчас после того, как возобновился переговорный процесс, изменились ли отношения с теми странами, которые раньше приостановили или прервали контакты с Россией?— Как не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, искусство находится вне политики. Эти слова остаются актуальными при реализации государственной культурной политики.Российские учреждения культуры продолжают реализовывать творческие проекты в странах Европы. Так, например, в этом году ансамбль хоровой музыки Российской академии музыки имени Гнесиных "Altro coro" под управлением ректора академии Александра Рыжинского выступил в городах Европы с музыкальной программой, посвященной 80-летию Великой Победы. Концерты состоялись в четырех странах: Италии, Швейцарии, Бельгии и Германии. После каждого выступления к коллективу подходили представители дипломатических миссий разных стран мира и благодарили за светлую и искреннюю музыку.Также в начале года выставка Российского национального музея музыки "Чайковский. Счастье быть артистом", посвященная 185-летию выдающегося российского композитора, открылась в Риме, Париже, Люксембурге и Брюсселе. Открытия экспозиций сопровождались музыкальными концертами и лекциями о жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского. В мероприятиях также принимали участие сотрудники посольств, деятели культуры, представители общественности и образовательных кругов, соотечественники.Во втором Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Васильевича Рахманинова, который проходит с 14 по 26 июня в Москве, принимают участие 65 талантливых музыкантов из разных стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Румынию, Словению, США, Южную Корею и Японию. В состав жюри конкурса вошли известные артисты, композиторы и педагоги, в том числе из Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии, Франции, США, Японии и Южной Кореи.Поэтому могу отметить, что зарубежные зрители, в том числе в недружественных странах, по-прежнему заинтересованы в более близком знакомстве с российской культурой и искусством, тепло приветствуют наших артистов и стремятся участвовать в наших престижных конкурсах. Мы готовы продолжать поддерживать проекты, которые направлены на развитие сотрудничества с конструктивно настроенными странами Запада.— В сентябре пройдет первый музыкальный конкурс "Интервидение". Представителей некоторых стран, в том числе России, уже объявили. Сколько всего будет участников, и подают ли заявки на конкурс представители недружественных стран?— Главная задача нового масштабного шоу – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Кроме того, как отмечено в указе нашего президента, "укрепление международного культурно-гуманитарного сотрудничества".По информации организаторов, на первое "Интервидение" приедут делегации из 20 стран. В конкурсе в основном примут участие артисты из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки и с Ближнего Востока. На него приедут представители из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР. Минкультуры России со своей стороны готовит культурную программу для зарубежных гостей, чтобы продемонстрировать им самые удивительные и интересные достопримечательности нашей столицы. Искренне надеемся, что конкурс "Интервидение" позволит участникам достойно представить свои таланты, а также проникнуться гостеприимством и культурой России.— Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве театр для продвижения современной патриотической драматургии до 30 ноября этого года. Как продвигается эта работа? Где планируется разместить этот театр? Кто его может возглавить, и кто в дальнейшем будет отбирать драматургические произведения для постановок?— В настоящее время Минкультуры России совместно с правительством Москвы и Союзом писателей России ведет работу по определению необходимых мероприятий для создания театра, ориентированного на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Концепцией театра прежде всего занимается Союз писателей России, как инициатор проекта. О подробностях будет сообщено по мере реализации соответствующих мероприятий.Вместе с тем важно отметить, что театр в России всегда был и остается одним из главных достояний многообразной отечественной культуры. Феномен русского психологического театра признан во всем мире как выдающийся образец сценического искусства, в рамках которого сформировалась уникальная актерская и режиссерская школы, особая система взаимодействия с аудиторией. Театр играет важную роль в отечественной истории и художественной культуре России, а также в сохранении исторической памяти, языка, обычаев, традиций нашей страны. Он на протяжении всей своей истории не только ставил самые важные вопросы, волновавшие общество, но и помогал в поиске, находил пути их решения. Русский театр был и остается местом для диалога между государством и обществом.Безусловно, важным фактором в патриотическом воспитании населения является создание художественного продукта, посвященного актуальным историческим событиям. Для этого необходим качественный драматургический материал. Сегодня Минкультуры России, откликаясь на вызовы времени и ожидания гражданского общества, реализует ряд механизмов, направленных на решение этой задачи.В 2022 году Союз театральных деятелей России при поддержке Минкультуры России объявил конкурс пьес "Новое время. Новые герои" для создания, выявления и продвижения произведений высокого художественного уровня. К концу прошлого года было получено 204 пьесы от 185 авторов из разных регионов России, включая новые регионы. Созданные в рамках конкурса пьесы доступны для театров. Они могут обратиться в Союз театральных деятелей России для получения драматургического материала и контактов авторов текстов.В текущем году мы учредили новые гранты, которые будут предоставляться на ежегодной основе в формате Всероссийского конкурса на выпуск постановок спектаклей по произведениям современных драматургов. Экспертным советом будет уделено особое внимание постановкам, посвященным великим историческим событиям России, героическим подвигам, мужеству и героизму российского народа.Также по линии Российского фонда культуры реализуется конкурс по поддержке театрального искусства, который включает в себя три направления: молодая режиссура, постановки по произведениям русской классической литературы, современная драматургия.В целях широкой демонстрации созданных спектаклей в следующие два года после их выхода они включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план. При формировании графиков и отборе театров мы учитываем, кто являлся участником финансируемых Минкультуры программ, и подбираем репертуар для гастрольных туров из числа выпущенных премьер. Такая синхронизация существующих мер поддержки позволяет обеспечить эффективное выполнение одной из ключевых задач ведомства: децентрализацию культурной жизни в стране и обеспечение доступности высокохудожественного культурного продукта в регионах.Можно с уверенностью сказать, что создаваемые в настоящее время произведения создадут качественную основу для наполнения репертуара будущего театра. В настоящее время заинтересованные ведомства ведут активную совместную работу по решению организационных вопросов, связанных с созданием театра. Вероятно, театр современной патриотической драматургии возглавит Захар Прилепин.— Российский кинорынок стремительно развивается, фильмов-миллиардников становится все больше. Каков объем рынка кинопроката за прошедшие месяцы 2025 года? Какой прогноз до конца этого года?— В 2025 году отметку в один миллиард рублей успели преодолеть два отечественных фильма прошлого года: "Елки 11" и "Домовенок Кузя", а также пять кинолент этого года: "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Первый богатырь", "Пророк. История Александра Пушкина", "Батя 2. Дед" и "Кракен".На текущий момент сборы от продажи билетов на сеансы фильмов составили более 24 миллиардов рублей. Ожидаем, что до конца года объем рынка кинопроката будет не меньше, чем в прошлом году – тогда они составили 46 миллиардов рублей.

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Дарья Буймова

интервью, государственный эрмитаж, брикс, снг, захар прилепин, владимир путин, ольга любимова, россия, бахрейн, германия