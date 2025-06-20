https://ria.ru/20250620/lnr-2024116029.html
Силовики нашли в ЛНР тайник с гранатометами
Силовики нашли в ЛНР тайник с гранатометами - РИА Новости, 20.06.2025
Силовики нашли в ЛНР тайник с гранатометами
Силовики обнаружили в ЛНР тайник с гранатометами вблизи автотрассы - возможно, готовилась засада на российскую военную колонну, местонахождение тайника указал... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:04:00+03:00
2025-06-20T10:04:00+03:00
2025-06-20T10:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Силовики обнаружили в ЛНР тайник с гранатометами вблизи автотрассы - возможно, готовилась засада на российскую военную колонну, местонахождение тайника указал местный житель, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "Поступил нам звонок от местного жителя. Произведен выезд в район Славяносербска, где был обнаружен тайник с боеприпасами, а также с вооружением, в том числе иностранным", - рассказал журналистам старший группы быстрого реагирования военной комендатуры ЛНР с позывным "Леший". После того как местность осмотрели саперы, силовики осмотрели содержимое тайника. "Лежит гранатомет советского производства РПГ-7, к нему две сумки с шестью гранатами. Сам прицел ПГО, который позволяет прицелиться на 400 метров и (при этом) выстрел достигает цели. Также есть сошки для удобства и более точной стрельбы", - пояснил представитель военной комендатуры, осматривая оружие. Рядом с РПГ лежала NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Он отметил, что подбить легкобронированную технику с личным составом из NLAW не составляет труда. "Леший" уточнил, что тайник находится вблизи от трассы, где проходят российские автоколонны. "Буквально 250 метров до автотрассы. Приготовили рядом с трассой такой тайник – возможно, готовилось нападение или засадные действия на автоколонну", - рассказал "Леший".
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Силовики нашли в ЛНР тайник с гранатометами
В ЛНР нашли тайник с гранатометами вблизи автотрассы
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Силовики обнаружили в ЛНР тайник с гранатометами вблизи автотрассы - возможно, готовилась засада на российскую военную колонну, местонахождение тайника указал местный житель, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
"Поступил нам звонок от местного жителя. Произведен выезд в район Славяносербска, где был обнаружен тайник с боеприпасами, а также с вооружением, в том числе иностранным", - рассказал журналистам старший группы быстрого реагирования военной комендатуры ЛНР с позывным "Леший".
После того как местность осмотрели саперы, силовики осмотрели содержимое тайника.
"Лежит гранатомет советского производства РПГ-7, к нему две сумки с шестью гранатами. Сам прицел ПГО, который позволяет прицелиться на 400 метров и (при этом) выстрел достигает цели. Также есть сошки для удобства и более точной стрельбы", - пояснил представитель военной комендатуры, осматривая оружие. Рядом с РПГ лежала NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Он отметил, что подбить легкобронированную технику с личным составом из NLAW не составляет труда.
"Леший" уточнил, что тайник находится вблизи от трассы, где проходят российские автоколонны. "Буквально 250 метров до автотрассы. Приготовили рядом с трассой такой тайник – возможно, готовилось нападение или засадные действия на автоколонну", - рассказал "Леший".