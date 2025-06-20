https://ria.ru/20250620/lipetskkurort-2024244278.html
Реконструкцию "Липецккурорта" завершат в 2029 году
Реконструкцию "Липецккурорта" завершат в 2029 году - РИА Новости, 20.06.2025
Реконструкцию "Липецккурорта" завершат в 2029 году
Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 6 миллиардов рублей подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:05:00+03:00
2025-06-20T15:05:00+03:00
2025-06-20T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 6 миллиардов рублей подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор АО "Липецккурорт" Вадим Митновецкий на полях ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Проект предполагает глобальную реконструкцию липецкой здравницы, которая, как планируется, завершится в 2029 году. В комплексе "Липецккурорт", расположенном на площади более 6 гектаров, снова будут принимать гостей со всей территории России. Как отметил Артамонов, все – от оснащения номеров до каждого медицинского кабинета – будет отвечать самым высоким стандартам санаторно-курортного отдыха. Кроме того, будет организована безбарьерная среда. Все пространство будет адаптировано для маломобильных людей, включая автоматические двери, лифты и безопасные спуски. "Эта реконструкция – своего рода возвращение нашей исторической идентичности. Будет создан не просто санаторий, а современный центр, достойный традиций города-курорта. Мы получим совершенно другой уровень санаторно-курортного лечения с разными форматами обслуживания", – отметил Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/artamonov-2024225854.html
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россия, игорь артамонов, липецкая область, курорт
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Липецкая область, Курорт
Реконструкцию "Липецккурорта" завершат в 2029 году
Восстановление "Липецккурорта" закончат в 2029 году
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 6 миллиардов рублей подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор АО "Липецккурорт" Вадим Митновецкий на полях ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проект предполагает глобальную реконструкцию липецкой здравницы, которая, как планируется, завершится в 2029 году. В комплексе "Липецккурорт", расположенном на площади более 6 гектаров, снова будут принимать гостей со всей территории России.
Как отметил Артамонов, все – от оснащения номеров до каждого медицинского кабинета – будет отвечать самым высоким стандартам санаторно-курортного отдыха. Кроме того, будет организована безбарьерная среда. Все пространство будет адаптировано для маломобильных людей, включая автоматические двери, лифты и безопасные спуски.
"Эта реконструкция – своего рода возвращение нашей исторической идентичности. Будет создан не просто санаторий, а современный центр, достойный традиций города-курорта. Мы получим совершенно другой уровень санаторно-курортного лечения с разными форматами обслуживания", – отметил Артамонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.