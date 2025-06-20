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Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025
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Липецкая область
 
17:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/lipetsk-2024304357.html
Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области
Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025
Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области
В рамках Петербургского международного экономического форума Липецкая область заключила соглашение с ООО "Управляющая компания "РОСТ" о реализации на территории РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:03:00+03:00
2025-06-20T17:03:00+03:00
липецкая область
экономика
липецкая область
елецкий район
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума Липецкая область заключила соглашение с ООО "Управляющая компания "РОСТ" о реализации на территории региона инвестиционного проекта стоимостью 13,5 миллиарда рублей по выращиванию цветов, сообщает пресс-служба правительства региона. Соглашение предусматривает строительство в Елецком районе Липецкой области тепличного комплекса для выращивания цветов. Объем инвестиций составит 13,5 миллиарда рублей. Площадь комплекса составит 15 гектаров, а производительность 7 миллионов штук цветов в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Запуск тепличного комплекса запланирован на 2027 год. "Этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса нашего региона. &lt;…&gt; Особенно ценно, что комплекс будет специализироваться на выращивании цветов, что откроет новые перспективы для развития цветоводства в регионе и позволит заместить импортную продукцию", – прокомментировал по итогам подписания Артамонов, его слова приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, липецкая область, елецкий район
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Елецкий район
Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области

Цветы в промышленных масштабах начнут выращивать в Липецкой области

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Управляющая компания "РОСТ" Наталья Лореш на церемонии подписания
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО Управляющая компания РОСТ Наталья Лореш на церемонии подписания - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Управляющая компания "РОСТ" Наталья Лореш на церемонии подписания
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума Липецкая область заключила соглашение с ООО "Управляющая компания "РОСТ" о реализации на территории региона инвестиционного проекта стоимостью 13,5 миллиарда рублей по выращиванию цветов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение предусматривает строительство в Елецком районе Липецкой области тепличного комплекса для выращивания цветов. Объем инвестиций составит 13,5 миллиарда рублей. Площадь комплекса составит 15 гектаров, а производительность 7 миллионов штук цветов в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Запуск тепличного комплекса запланирован на 2027 год.
"Этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса нашего региона. <…> Особенно ценно, что комплекс будет специализироваться на выращивании цветов, что откроет новые перспективы для развития цветоводства в регионе и позволит заместить импортную продукцию", – прокомментировал по итогам подписания Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Завод по производству полимерной упаковки построят в Липецкой области
Вчера, 15:45
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьЕлецкий район
 
 
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