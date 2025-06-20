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Лэмми заявил об "окне" для дипломатического решения по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
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02:47 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/lemmi-2024075998.html
Лэмми заявил об "окне" для дипломатического решения по Ирану
Лэмми заявил об "окне" для дипломатического решения по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
Лэмми заявил об "окне" для дипломатического решения по Ирану
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о двухнедельном "окне" для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:47:00+03:00
2025-06-20T02:47:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
дэвид лэмми
марко рубио
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о двухнедельном "окне" для дипломатического урегулирования ситуации в Иране. Глава британского МИД в четверг встречался в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. "Сегодня в Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. Теперь в течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения", - говорится в заявлении министра. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп примет решение по возможной атаке на Иран в ближайшие две недели. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html
https://ria.ru/20250620/peregovory-2024069015.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, дэвид лэмми, марко рубио, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Дэвид Лэмми, Марко Рубио, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лэмми заявил об "окне" для дипломатического решения по Ирану

Глава МИД Британии Лэмми заявил о двухнедельном окне для решения по Ирану

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о двухнедельном "окне" для дипломатического урегулирования ситуации в Иране.
Глава британского МИД в четверг встречался в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
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"Сегодня в Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. Теперь в течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения", - говорится в заявлении министра.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп примет решение по возможной атаке на Иран в ближайшие две недели.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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В Женеве пройдут переговоры Ирана с Европой
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Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампДэвид ЛэммиМарко РубиоМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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