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Хинштейн объяснил, почему в Курске отменили крестный ход - РИА Новости, 20.06.2025
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15:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kursk-2024255250.html
Хинштейн объяснил, почему в Курске отменили крестный ход
Хинштейн объяснил, почему в Курске отменили крестный ход - РИА Новости, 20.06.2025
Хинштейн объяснил, почему в Курске отменили крестный ход
Традиционный крестный ход с православной иконой Божией матери "Знамение" в Курске отменили из соображений безопасности, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:33:00+03:00
2025-06-20T15:33:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Традиционный крестный ход с православной иконой Божией матери "Знамение" в Курске отменили из соображений безопасности, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Ежегодное главное событие для всех православных курян: из Курска в Коренную пустынь торжественно доставили список чудотворной иконы Божией Матери "Знамение". Перед тем, как наша главная святыня прибыла в пустынь, митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил Божественную литургию в Воскресенском храме. В местечке Свобода перед входом в монастырь главную покровительницу Курской земли встретили сотни верующих", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что в "Коренной пустыни", где изначально была приобретена святыня, она пробудет до сентября. "В этом году из соображений безопасности мы вынуждены были отменить традиционный крестный ход, который проходит в девятую пятницу после Пасхи. Но я уверен, что совсем скоро наши молитвы будут услышаны, над Курской областью снова будет мирное небо, и мы сможем возродить эти традиции! Уверен, что в следующем году сам смогу принять участие в крестном ходе", – добавил он.
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курск, курская область, александр хинштейн
Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн объяснил, почему в Курске отменили крестный ход

Хинштейн: крестный ход с иконой Знамение отменили в целях безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн
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КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Традиционный крестный ход с православной иконой Божией матери "Знамение" в Курске отменили из соображений безопасности, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Ежегодное главное событие для всех православных курян: из Курска в Коренную пустынь торжественно доставили список чудотворной иконы Божией Матери "Знамение". Перед тем, как наша главная святыня прибыла в пустынь, митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил Божественную литургию в Воскресенском храме. В местечке Свобода перед входом в монастырь главную покровительницу Курской земли встретили сотни верующих", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в "Коренной пустыни", где изначально была приобретена святыня, она пробудет до сентября.
"В этом году из соображений безопасности мы вынуждены были отменить традиционный крестный ход, который проходит в девятую пятницу после Пасхи. Но я уверен, что совсем скоро наши молитвы будут услышаны, над Курской областью снова будет мирное небо, и мы сможем возродить эти традиции! Уверен, что в следующем году сам смогу принять участие в крестном ходе", – добавил он.
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