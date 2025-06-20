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Саудовская Аравия раскритиковала нападение на ядерные объекты - РИА Новости, 20.06.2025
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17:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kritika-2024333932.html
Саудовская Аравия раскритиковала нападение на ядерные объекты
Саудовская Аравия раскритиковала нападение на ядерные объекты - РИА Новости, 20.06.2025
Саудовская Аравия раскритиковала нападение на ядерные объекты
Саудовская Аравия расценивает любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты как нарушение уставов ООН и МАГАТЭ, говорится в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:50:00+03:00
2025-06-20T17:50:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия расценивает любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты как нарушение уставов ООН и МАГАТЭ, говорится в заявлении комиссии по ядерному и радиологическому регулированию королевства в социальной сети X. "Вооруженное нападение любой стороны или любая угроза, направленная против ядерных объектов, предназначенных для мирных целей, представляет собой нарушение международных резолюций, принципов устава Организации Объединенных Наций, международного права и устава Международного агентства по атомной энергии", - отмечается в сообщении комиссии. Ранее в пятницу комиссия отметила, что, по ее наблюдения, радиационная обстановка в королевстве на фоне конфликта между Израилем и Ираном остается в норме. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html
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в мире, иран, израиль, саудовская аравия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Саудовская Аравия раскритиковала нападение на ядерные объекты

Саудовская Аравия назвала нападение на ядерные объекты нарушением устава ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия расценивает любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты как нарушение уставов ООН и МАГАТЭ, говорится в заявлении комиссии по ядерному и радиологическому регулированию королевства в социальной сети X.
"Вооруженное нападение любой стороны или любая угроза, направленная против ядерных объектов, предназначенных для мирных целей, представляет собой нарушение международных резолюций, принципов устава Организации Объединенных Наций, международного права и устава Международного агентства по атомной энергии", - отмечается в сообщении комиссии.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе раскрыли, что связывает атаки на российские и иранские объекты
13 июня, 16:34
Ранее в пятницу комиссия отметила, что, по ее наблюдения, радиационная обстановка в королевстве на фоне конфликта между Израилем и Ираном остается в норме.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
МИД назвал атаки Израиля на атомные объекты в Иране недопустимыми
19 июня, 14:19
 
В миреИранИзраильСаудовская АравияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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