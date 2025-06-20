https://ria.ru/20250620/kreml-2024173131.html

В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США

В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 20.06.2025

В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США

Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Среди американских дипломатов существует точка зрения, что нужно напрямую увязывать процесс разгребания огромного количества раздражителей с украинским урегулированием. Мы же считаем, что налаживание отношений и избавление от раздражителей, наоборот, будет способствовать скорейшему урегулированию", - сказал он.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023827964.html

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