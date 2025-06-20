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В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kreml-2024173131.html
В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США
В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 20.06.2025
В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США
Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:10:00+03:00
2025-06-20T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Среди американских дипломатов существует точка зрения, что нужно напрямую увязывать процесс разгребания огромного количества раздражителей с украинским урегулированием. Мы же считаем, что налаживание отношений и избавление от раздражителей, наоборот, будет способствовать скорейшему урегулированию", - сказал он.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили перспективы нормализации отношений России и США

Песков: устранение раздражителей РФ и США поможет урегулированию на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Среди американских дипломатов существует точка зрения, что нужно напрямую увязывать процесс разгребания огромного количества раздражителей с украинским урегулированием. Мы же считаем, что налаживание отношений и избавление от раздражителей, наоборот, будет способствовать скорейшему урегулированию", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 11:07
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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