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В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:30 20.06.2025 (обновлено: 10:57 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024086490.html
В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах
В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах - РИА Новости, 20.06.2025
В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах
У российских школьников прошла смена приоритетов при поступлении в вуз и колледжи, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РБК в рамках... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:30:00+03:00
2025-06-20T10:57:00+03:00
пмэф-2025
общество
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У российских школьников прошла смена приоритетов при поступлении в вуз и колледжи, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РБК в рамках ПМЭФ-2025."Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются", — сказал он.При поступлении в колледжи, школьники отдают предпочтение инженерным направлениям, машиностроению строительной отрасли и медицинским направлениям, добавил министр.При этом Кравцов заметил, что в этом году намного больше выпускников решили сдавать ЕГЭ по физике и математике. Мы видим, что системная работа по профориентации дает результат, резюмировал министр.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) прошел успешно и без утечек материалов. Он также добавил, что стало известно как минимум об одном школьнике, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов.
https://ria.ru/20250619/rosobnadzor-2023776329.html
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общество, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Анзор Музаев, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах

Кравцов: педагогика и IT лидируют среди желающих поступить в вуз

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У российских школьников прошла смена приоритетов при поступлении в вуз и колледжи, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РБК в рамках ПМЭФ-2025.
"Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются", — сказал он.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора
Вчера, 06:35
При поступлении в колледжи, школьники отдают предпочтение инженерным направлениям, машиностроению строительной отрасли и медицинским направлениям, добавил министр.
При этом Кравцов заметил, что в этом году намного больше выпускников решили сдавать ЕГЭ по физике и математике. Мы видим, что системная работа по профориентации дает результат, резюмировал министр.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) прошел успешно и без утечек материалов. Он также добавил, что стало известно как минимум об одном школьнике, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В ДНР и ЛНР появились первые стобалльники ЕГЭ по русскому языку
Вчера, 20:52
 
ПМЭФ-2025ОбществоСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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