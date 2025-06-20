https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024086490.html

В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах

В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах - РИА Новости, 20.06.2025

В Минпросвещения рассказали о популярных направлениях обучения в вузах

У российских школьников прошла смена приоритетов при поступлении в вуз и колледжи, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РБК в рамках... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:30:00+03:00

2025-06-20T06:30:00+03:00

2025-06-20T10:57:00+03:00

пмэф-2025

общество

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У российских школьников прошла смена приоритетов при поступлении в вуз и колледжи, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РБК в рамках ПМЭФ-2025."Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются", — сказал он.При поступлении в колледжи, школьники отдают предпочтение инженерным направлениям, машиностроению строительной отрасли и медицинским направлениям, добавил министр.При этом Кравцов заметил, что в этом году намного больше выпускников решили сдавать ЕГЭ по физике и математике. Мы видим, что системная работа по профориентации дает результат, резюмировал министр.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) прошел успешно и без утечек материалов. Он также добавил, что стало известно как минимум об одном школьнике, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов.

https://ria.ru/20250619/rosobnadzor-2023776329.html

https://ria.ru/20250619/ege-2024047329.html

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общество, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование