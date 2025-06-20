https://ria.ru/20250620/krasnoyarsk-2024215952.html

Новые школьные автобусы отправили в 26 территорий Красноярского края

Новые школьные автобусы отправили в 26 территорий Красноярского края - РИА Новости, 20.06.2025

Новые школьные автобусы отправили в 26 территорий Красноярского края

Муниципалитеты Красноярского края в рамках нацпроекта получили 50 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:56:00+03:00

2025-06-20T13:56:00+03:00

2025-06-20T13:56:00+03:00

общество

красноярский край

ужурский район

минусинск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Муниципалитеты Красноярского края в рамках нацпроекта получили 50 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба министерства образования региона. По данным пресс-службы, оснащение школьных учреждений современной техникой является важной частью реализации национального проекта "Молодёжь и дети". "Сертификаты на автобусы вручила заместитель министра образования края Татьяна Гридасова... 50 единиц техники отправились в 26 территорий. Все машины отечественных марок "ПАЗ" на 24 места, "УАЗ" на 13 и 20 мест и "КАВЗ" на 31 место. Новую технику закупили за счет федерального бюджета. Автобусы для северных территорий имеют особую комплектацию, которая включает в себя дополнительную теплоизоляцию и усиленное отопление салона", - говорится в сообщении. Больше всего автобусов получил Ирбейский район – четыре "ПАЗа" на 24 места. По три автобуса отправятся в Кежемский муниципальный округ, Курагинский, Минусинский, Нижнеингашский, Рыбинский и Ужурский районы края и Минусинск. Пассажирские места в автобусах оснащены ремнями безопасности, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования остановки, имеется дополнительная подножка. Также в автобусах предусмотрено автоматическое ограничение скорости – не более 60 километров в час. Есть встроенный контроль за соблюдением маршрута движения, идет учет времени непрерывной работы водителя за рулем. Отмечается, что автобусы оборудованы проблесковыми маячками и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Автобусы выкрашены в яркий желтый цвет и имеют светоотражающие опознавательные знаки. Новый транспорт комфортабельный, в каждой школьной машине есть специальное место для портфеля. На первые маршруты автобусы выйдут с начала учебного года. По данным пресс-службы, в 51 территории края организован подвоз более 24 тысяч учащихся к школам, действуют 1,3 тысячи школьных маршрутов.

https://ria.ru/20250618/semya-2023600641.html

https://ria.ru/20250618/shkola-2023591211.html

красноярский край

ужурский район

минусинск

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общество, красноярский край, ужурский район, минусинск, ульяновский автомобильный завод (уаз)