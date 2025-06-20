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Песков: расчищение "авгиевых конюшен" России и США продвигается вязко

Песков: расчищение "авгиевых конюшен" России и США продвигается вязко - РИА Новости, 20.06.2025

Песков: расчищение "авгиевых конюшен" России и США продвигается вязко

Процесс расчищения "авгиевых конюшен" в российско-американских отношениях идет сложно и "очень вязко" из-за накопившихся проблем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:48:00+03:00

2025-06-20T13:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Процесс расчищения "авгиевых конюшен" в российско-американских отношениях идет сложно и "очень вязко" из-за накопившихся проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистами на полях ПМЭФ представитель Кремля отметил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько треков диалога – один касается украинского урегулирования, другой – решения проблем в двусторонних отношениях России и США. "Это процесс "по раздражителям" - по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях. Я их лично называю "авгиевы конюшни" наших двусторонних отношений – слишком там все плохо. Поэтому процесс идет очень вязко и сложно", - сказал Песков.

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