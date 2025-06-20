https://ria.ru/20250620/kontur-2024205427.html
"СКБ Контур": бизнес заинтересован в совместных исследованиях с вузами
"СКБ Контур": бизнес заинтересован в совместных исследованиях с вузами - РИА Новости, 20.06.2025
"СКБ Контур": бизнес заинтересован в совместных исследованиях с вузами
Деловая встреча на тему взаимоотношений IT-бизнеса и образовательных учреждений прошла на площадке университета ИТМО, в обсуждении участвовали представители... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:29:00+03:00
2025-06-20T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Деловая встреча на тему взаимоотношений IT-бизнеса и образовательных учреждений прошла на площадке университета ИТМО, в обсуждении участвовали представители вуза, "СКБ Контур" и Nexign, сообщает пресс-служба группы компаний. Поводом для встречи стал проект Минцифры РФ, который меняет правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу аккредитованные IT-компании, пользующиеся налоговыми льготами, будут обязаны заключать минимум одно соглашение с высшими образовательными учреждениями, которые готовят специалистов в области информационных технологий. IT-компании с оборотом от 1 миллиарда рублей и численностью от 100 сотрудников должны будут инвестировать в образование не менее 5% от объема средств, высвободившихся в результате применения налоговых льгот. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в 2026 году. Председатель совета директоров "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов отметил, что проблемы вузов не столько в финансах, сколько в кадрах. "На мой взгляд, основной вызов сейчас не в финансировании образовательных программ — деньги в вузах есть. Есть сложности с преподавательским составом, актуальными курсами, программами стажировок, реальными задачами. Мы считаем, что дополнительные средства в большей степени необходимо направить на развитие прикладной науки в университетах. Сейчас для компаний это проблемная зона, редко кто готов финансировать такие проекты", – отметил Мраморов, его слова приводит пресс-служба. Глава совета директоров ГК также заявил о заинтересованности в сотрудничестве с вузами.
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санкт-петербургский университет информационных технологий, россия
Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Россия
"СКБ Контур": бизнес заинтересован в совместных исследованиях с вузами
Представители "СКБ Контур" обсудили сотрудничество IT-бизнеса и вузов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Деловая встреча на тему взаимоотношений IT-бизнеса и образовательных учреждений прошла на площадке университета ИТМО, в обсуждении участвовали представители вуза, "СКБ Контур" и Nexign, сообщает пресс-служба группы компаний.
Поводом для встречи стал проект Минцифры РФ, который меняет правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу аккредитованные IT-компании, пользующиеся налоговыми льготами, будут обязаны заключать минимум одно соглашение с высшими образовательными учреждениями, которые готовят специалистов в области информационных технологий. IT-компании с оборотом от 1 миллиарда рублей и численностью от 100 сотрудников должны будут инвестировать в образование не менее 5% от объема средств, высвободившихся в результате применения налоговых льгот. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в 2026 году.
Председатель совета директоров "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов отметил, что проблемы вузов не столько в финансах, сколько в кадрах.
"На мой взгляд, основной вызов сейчас не в финансировании образовательных программ — деньги в вузах есть. Есть сложности с преподавательским составом, актуальными курсами, программами стажировок, реальными задачами. Мы считаем, что дополнительные средства в большей степени необходимо направить на развитие прикладной науки в университетах. Сейчас для компаний это проблемная зона, редко кто готов финансировать такие проекты", – отметил Мраморов, его слова приводит пресс-служба.
Глава совета директоров ГК также заявил о заинтересованности в сотрудничестве с вузами.