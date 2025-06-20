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Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов - РИА Новости, 20.06.2025
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов
Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:52:00+03:00
2025-06-20T11:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Надеемся, что в обозримой перспективе мы выйдем на согласование новых сроков такой встречи", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов
Песков: Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов