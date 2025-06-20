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Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:52 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kontakt-2024162722.html
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов - РИА Новости, 20.06.2025
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов
Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:52:00+03:00
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пмэф-2025
россия
москва
вашингтон (штат)
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Надеемся, что в обозримой перспективе мы выйдем на согласование новых сроков такой встречи", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов

Песков: Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надеемся, что в обозримой перспективе мы выйдем на согласование новых сроков такой встречи", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков назвал условие восстановления отношений с США
19 июня, 11:22
 
ПМЭФ-2025РоссияМоскваВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
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