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Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов

Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов - РИА Новости, 20.06.2025

Москва и Вашингтон рассчитывают на согласование новой даты контактов

Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:52:00+03:00

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пмэф-2025

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вашингтон (штат)

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Надеемся, что в обозримой перспективе мы выйдем на согласование новых сроков такой встречи", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html

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