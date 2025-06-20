"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом
Малинен: участие США в конфликте Ирана и Израиля может обернуться ядерной войной
© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к войне с использованием ядерного оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Самый большой риск вмешательства США в ирано-израильский конфликт заключается не в том, что это (скорее всего) разожжет региональную войну, а в том, что это может открыть ящик Пандоры из-за боевого применения тактического ядерного оружия. Это единственный способ добраться до ядерного объекта в Фордо. После этого наш мир уже никогда не будет прежним", — написал он.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
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