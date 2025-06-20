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"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом - РИА Новости, 20.06.2025
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12:17 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024176864.html
"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом
"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом - РИА Новости, 20.06.2025
"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом
Вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к войне с использованием ядерного оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:17:00+03:00
2025-06-20T12:17:00+03:00
в мире
туомас малинен
израиль
иран
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к войне с использованием ядерного оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Самый большой риск вмешательства США в ирано-израильский конфликт заключается не в том, что это (скорее всего) разожжет региональную войну, а в том, что это может открыть ящик Пандоры из-за боевого применения тактического ядерного оружия. Это единственный способ добраться до ядерного объекта в Фордо. После этого наш мир уже никогда не будет прежним", — написал он.В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html
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в мире, туомас малинен, израиль, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Туомас Малинен, Израиль, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Мир не будет прежним". На Западе выступили с пугающим прогнозом

Малинен: участие США в конфликте Ирана и Израиля может обернуться ядерной войной

© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к войне с использованием ядерного оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Самый большой риск вмешательства США в ирано-израильский конфликт заключается не в том, что это (скорее всего) разожжет региональную войну, а в том, что это может открыть ящик Пандоры из-за боевого применения тактического ядерного оружия. Это единственный способ добраться до ядерного объекта в Фордо. После этого наш мир уже никогда не будет прежним", — написал он.
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В четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
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В миреТуомас МалиненИзраильИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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