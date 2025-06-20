https://ria.ru/20250620/konflikt-2024164970.html
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль
Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:59:00+03:00
2025-06-20T11:59:00+03:00
2025-06-20T12:04:00+03:00
пмэф-2025
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_f1383e02f58d15e4c3d8cbeab07be382.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что лучшее, что можно сделать (Ирану и Израилю - ред.) - это отказаться от любого продолжения боевых действий и выбрать дипломатичный путь решения конфликта", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_952ac37f2201134dd93f098606d2519a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, в мире, россия
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, В мире, Россия
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль
Песков назвал отказ от боевых действий лучшим, что могут сделать Иран и Израиль