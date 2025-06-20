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Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:59 20.06.2025 (обновлено: 12:04 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024164970.html
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль
Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:59:00+03:00
2025-06-20T12:04:00+03:00
пмэф-2025
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что лучшее, что можно сделать (Ирану и Израилю - ред.) - это отказаться от любого продолжения боевых действий и выбрать дипломатичный путь решения конфликта", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, в мире, россия
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, В мире, Россия
Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль

Песков назвал отказ от боевых действий лучшим, что могут сделать Иран и Израиль

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что лучшее, что можно сделать (Ирану и Израилю - ред.) - это отказаться от любого продолжения боевых действий и выбрать дипломатичный путь решения конфликта", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025ИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковВ миреРоссия
 
 
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