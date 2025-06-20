https://ria.ru/20250620/konflikt-2024164970.html

Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль

Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - РИА Новости, 20.06.2025

Песков назвал лучшее, что могут сделать Иран и Израиль

Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:59:00+03:00

2025-06-20T11:59:00+03:00

2025-06-20T12:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Лучшее, что могут сделать Иран и Израиль - это отказаться от продолжения боевых действий и выбрать путь дипломатии, заявил на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что лучшее, что можно сделать (Ирану и Израилю - ред.) - это отказаться от любого продолжения боевых действий и выбрать дипломатичный путь решения конфликта", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, в мире, россия