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Песков высказался об ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024157361.html
Песков высказался об ирано-израильском конфликте
Песков высказался об ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 20.06.2025
Песков высказался об ирано-израильском конфликте
Надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
пмэф-2025
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
ближний восток
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда есть надежда и всегда есть возможность для дипломатических усилий. Как вы знаете, мы осудили эскалацию напряженности, которая происходит в регионе. Это осуждение было сформулировано в соответствующем заявлении министерства иностранных дел. Мы высказались за необходимость скорейшего перехода в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, ближний восток, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Ближний Восток, Россия, В мире
Песков высказался об ирано-израильском конфликте

Песков: надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всегда есть надежда и всегда есть возможность для дипломатических усилий. Как вы знаете, мы осудили эскалацию напряженности, которая происходит в регионе. Это осуждение было сформулировано в соответствующем заявлении министерства иностранных дел. Мы высказались за необходимость скорейшего перехода в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ПМЭФ-2025Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковБлижний ВостокРоссияВ мире
 
 
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