https://ria.ru/20250620/konflikt-2024157361.html
Песков высказался об ирано-израильском конфликте
Песков высказался об ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 20.06.2025
Песков высказался об ирано-израильском конфликте
Надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T11:43:00+03:00
пмэф-2025
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
ближний восток
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда есть надежда и всегда есть возможность для дипломатических усилий. Как вы знаете, мы осудили эскалацию напряженности, которая происходит в регионе. Это осуждение было сформулировано в соответствующем заявлении министерства иностранных дел. Мы высказались за необходимость скорейшего перехода в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, ближний восток, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Ближний Восток, Россия, В мире
Песков высказался об ирано-израильском конфликте
Песков: надежда и возможность для дипломатических усилий на Ближнем Востоке есть