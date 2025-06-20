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Россия обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Песков
Россия обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Песков
Москва обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, это потенциально опасно для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:42:00+03:00
2025-06-20T11:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, это потенциально опасно для РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно этот регион (Ближний Восток - ред.) сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. И та война, которую мы наблюдаем, она чревата разрастанием географии, вовлечением многих участников и непредсказуемыми последствиями. Мы чрезвычайно беспокоены в этой связи, потому что этот регион, мы же не находимся по ту сторону океана, этот регион непосредственно на нашей границе. И помимо того, что неизбежно эта ситуация оказывает негативные воздействия на мировую экономику, на энергетические рынки и так далее, это, конечно, потенциально опасно для нас. Поэтому мы обеспокоены", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, россия, москва, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Ближний Восток, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Россия обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил Песков
Песков: Россия обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке