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Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля

Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля

Конфликт Ирана и Израиля угрожает привести к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, что окажет огромное влияние на мировую экономику, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:45:00+03:00

2025-06-20T10:45:00+03:00

2025-06-20T10:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Конфликт Ирана и Израиля угрожает привести к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, что окажет огромное влияние на мировую экономику, заявил РИА Новости посол Йемена в России Ахмед Аль-Вахейши. "Если такой конфликт затянется и усугубится, это может повлиять на безопасность судоходства, приведет к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, а потом мы столкнемся с повышением цен и громадным воздействием на мировую экономику", - рассказал он на полях ПМЭФ. Как отметил посол, страны арабского мира всегда рассматривали Ближний Восток как зону, свободную от ядерного оружия. Он также обратил внимание, что именно Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от Ирана. По словам Аль-Вахейши, у ряда арабских государств есть свои АЭС, что не противоречит ДНЯО. "Хоть арабский мир и относится к крупнейшим поставщикам нефти и газа на мировой рынок, они также поддерживают альтернативные источники энергии, включая ядерную, при условии, что она используется в мирных целях", - подчеркнул он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html

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в мире, иран, израиль, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте