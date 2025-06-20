Рейтинг@Mail.ru
Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:45 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024131768.html
Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля
Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля
Конфликт Ирана и Израиля угрожает привести к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, что окажет огромное влияние на мировую экономику, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:45:00+03:00
2025-06-20T10:45:00+03:00
пмэф-2025
в мире
иран
израиль
россия
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023960475_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_04993c5eff4b4211eece340cdaffce42.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Конфликт Ирана и Израиля угрожает привести к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, что окажет огромное влияние на мировую экономику, заявил РИА Новости посол Йемена в России Ахмед Аль-Вахейши. "Если такой конфликт затянется и усугубится, это может повлиять на безопасность судоходства, приведет к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, а потом мы столкнемся с повышением цен и громадным воздействием на мировую экономику", - рассказал он на полях ПМЭФ. Как отметил посол, страны арабского мира всегда рассматривали Ближний Восток как зону, свободную от ядерного оружия. Он также обратил внимание, что именно Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от Ирана. По словам Аль-Вахейши, у ряда арабских государств есть свои АЭС, что не противоречит ДНЯО. "Хоть арабский мир и относится к крупнейшим поставщикам нефти и газа на мировой рынок, они также поддерживают альтернативные источники энергии, включая ядерную, при условии, что она используется в мирных целях", - подчеркнул он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html
https://ria.ru/20250619/ssha-2023868241.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023960475_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0759f70a7702b554f51b1288e5842da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, В мире, Иран, Израиль, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Посол Йемена рассказал о последствиях конфликта Ирана и Израиля

Посол Йемена Аль-Вахейши: конфликт Ирана и Израиля повлияет на мировую экономику

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАхмед Салем аль-Вахейши на ПМЭФ-2025
Ахмед Салем аль-Вахейши на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ахмед Салем аль-Вахейши на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Конфликт Ирана и Израиля угрожает привести к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, что окажет огромное влияние на мировую экономику, заявил РИА Новости посол Йемена в России Ахмед Аль-Вахейши.
"Если такой конфликт затянется и усугубится, это может повлиять на безопасность судоходства, приведет к изменению цепочек поставок, включая нефть и газ, а потом мы столкнемся с повышением цен и громадным воздействием на мировую экономику", - рассказал он на полях ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте
Вчера, 14:05
Как отметил посол, страны арабского мира всегда рассматривали Ближний Восток как зону, свободную от ядерного оружия. Он также обратил внимание, что именно Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от Ирана. По словам Аль-Вахейши, у ряда арабских государств есть свои АЭС, что не противоречит ДНЯО.
"Хоть арабский мир и относится к крупнейшим поставщикам нефти и газа на мировой рынок, они также поддерживают альтернативные источники энергии, включая ядерную, при условии, что она используется в мирных целях", - подчеркнул он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана
Вчера, 12:43
 
ПМЭФ-2025В миреИранИзраильРоссияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала