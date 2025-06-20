https://ria.ru/20250620/kompleksy-2024408436.html

Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов

Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов - РИА Новости, 20.06.2025

Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов

Руководство министерства образования Ярославской области обсудило вопросы создания образовательных комплексов с членами Общественного совета при министерстве и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:58:00+03:00

2025-06-20T20:58:00+03:00

2025-06-20T20:58:00+03:00

ярославская область

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Руководство министерства образования Ярославской области обсудило вопросы создания образовательных комплексов с членами Общественного совета при министерстве и областной Общественной палаты, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что вопросы модернизации системы образования стали главной темой рабочей встречи, участие в которой приняли руководители министерства образования Ярославской области, члены региональной Общественной палаты и Общественного совета при министерстве образования. "Задачи, которые решают эти преобразования, – рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Конечно, такие важные вопросы привлекли внимание общественности, и мы подробно рассказываем, как будет проходить объединение", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. По итогам встречи она отметила, что на ней состоялся интересный и ответственный разговор. "Мы получили обратную связь – экспертную оценку людей, которые профессионально занимаются образованием и заинтересованы в его развитии", - подчеркнул Лобода. По данным областного правительства, в регионе уже успешно работают шесть образовательных комплексов, созданных в прошлом году в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Рассказать о своем опыте работы общественники пригласили руководителя комплекса "Вектор" в Ярославле Игоря Бугайчука. Он подчеркнул, что главная задача при создании образовательных комплексов – информирование. "И вопросы нужно задавать руководству или администрации, а не искать ответы во дворе на лавочке. Люди обращались в образовательные организации, и самый главный ответ был всем: ни для родителей, ни для детей ничего кардинально не изменится. Ребята будут ходить в прежние школы и посещать свои детские сады", – сказал Бугайчук. Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин отметил, что, по его мнению, решения по созданию образовательных комплексов оправданы. "Они правильные, в них заложен очень мощный потенциал по совершенствованию работы, и я уверен, что в ближайшее время мы его увидим. Мы договорились, что будем вести мониторинг этой работы и оказывать содействие там, где оно необходимо, со стороны общественности. Я думаю, что все у нас получится", - подчеркнул Березкин.

https://ria.ru/20250620/evraev-2024406383.html

https://ria.ru/20250619/kompleks-2024056732.html

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ярославская область, ярославль