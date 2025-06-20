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Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов - РИА Новости, 20.06.2025
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Ярославская область
 
20:58 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kompleksy-2024408436.html
Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов
Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов - РИА Новости, 20.06.2025
Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов
Руководство министерства образования Ярославской области обсудило вопросы создания образовательных комплексов с членами Общественного совета при министерстве и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:58:00+03:00
2025-06-20T20:58:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Руководство министерства образования Ярославской области обсудило вопросы создания образовательных комплексов с членами Общественного совета при министерстве и областной Общественной палаты, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что вопросы модернизации системы образования стали главной темой рабочей встречи, участие в которой приняли руководители министерства образования Ярославской области, члены региональной Общественной палаты и Общественного совета при министерстве образования. "Задачи, которые решают эти преобразования, – рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Конечно, такие важные вопросы привлекли внимание общественности, и мы подробно рассказываем, как будет проходить объединение", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. По итогам встречи она отметила, что на ней состоялся интересный и ответственный разговор. "Мы получили обратную связь – экспертную оценку людей, которые профессионально занимаются образованием и заинтересованы в его развитии", - подчеркнул Лобода. По данным областного правительства, в регионе уже успешно работают шесть образовательных комплексов, созданных в прошлом году в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Рассказать о своем опыте работы общественники пригласили руководителя комплекса "Вектор" в Ярославле Игоря Бугайчука. Он подчеркнул, что главная задача при создании образовательных комплексов – информирование. "И вопросы нужно задавать руководству или администрации, а не искать ответы во дворе на лавочке. Люди обращались в образовательные организации, и самый главный ответ был всем: ни для родителей, ни для детей ничего кардинально не изменится. Ребята будут ходить в прежние школы и посещать свои детские сады", – сказал Бугайчук. Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин отметил, что, по его мнению, решения по созданию образовательных комплексов оправданы. "Они правильные, в них заложен очень мощный потенциал по совершенствованию работы, и я уверен, что в ближайшее время мы его увидим. Мы договорились, что будем вести мониторинг этой работы и оказывать содействие там, где оно необходимо, со стороны общественности. Я думаю, что все у нас получится", - подчеркнул Березкин.
https://ria.ru/20250620/evraev-2024406383.html
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ярославская область, ярославль
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль
Ярославская общественность обсудила создание образовательных комплексов

Власти Ярославской области обсудили создание образовательных комплексов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Руководство министерства образования Ярославской области обсудило вопросы создания образовательных комплексов с членами Общественного совета при министерстве и областной Общественной палаты, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что вопросы модернизации системы образования стали главной темой рабочей встречи, участие в которой приняли руководители министерства образования Ярославской области, члены региональной Общественной палаты и Общественного совета при министерстве образования.
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"Задачи, которые решают эти преобразования, – рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Конечно, такие важные вопросы привлекли внимание общественности, и мы подробно рассказываем, как будет проходить объединение", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
По итогам встречи она отметила, что на ней состоялся интересный и ответственный разговор. "Мы получили обратную связь – экспертную оценку людей, которые профессионально занимаются образованием и заинтересованы в его развитии", - подчеркнул Лобода.
По данным областного правительства, в регионе уже успешно работают шесть образовательных комплексов, созданных в прошлом году в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Рассказать о своем опыте работы общественники пригласили руководителя комплекса "Вектор" в Ярославле Игоря Бугайчука. Он подчеркнул, что главная задача при создании образовательных комплексов – информирование.
"И вопросы нужно задавать руководству или администрации, а не искать ответы во дворе на лавочке. Люди обращались в образовательные организации, и самый главный ответ был всем: ни для родителей, ни для детей ничего кардинально не изменится. Ребята будут ходить в прежние школы и посещать свои детские сады", – сказал Бугайчук.
Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин отметил, что, по его мнению, решения по созданию образовательных комплексов оправданы. "Они правильные, в них заложен очень мощный потенциал по совершенствованию работы, и я уверен, что в ближайшее время мы его увидим. Мы договорились, что будем вести мониторинг этой работы и оказывать содействие там, где оно необходимо, со стороны общественности. Я думаю, что все у нас получится", - подчеркнул Березкин.
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