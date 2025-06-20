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Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением

Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением - РИА Новости, 20.06.2025

Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением

Если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:30:00+03:00

2025-06-20T19:30:00+03:00

2025-06-20T19:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается возможного возвращения наших партнеров - так называемый buyback: здесь тоже есть определенные вещи, на которые мы должны обратить внимание. Мы должны понять кто и как у нас уходил, на каких основаниях. Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением политических элит своих стран - то это ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин