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Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением
Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением - РИА Новости, 20.06.2025
Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением
Если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:30:00+03:00
2025-06-20T19:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается возможного возвращения наших партнеров - так называемый buyback: здесь тоже есть определенные вещи, на которые мы должны обратить внимание. Мы должны понять кто и как у нас уходил, на каких основаниях. Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением политических элит своих стран - то это ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин раскритиковал компании, ушедшие из России под политическим давлением
Путин назвал компании, ушедшие из РФ под политическим давлением, ненадежными