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Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений - РИА Новости, 20.06.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:01 20.06.2025 (обновлено: 19:07 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024303597.html
Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений
Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений - РИА Новости, 20.06.2025
Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений
Правительство Иркутской области в рамках ПМЭФ-2025 подписало более 20 соглашений, касающихся сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:01:00+03:00
2025-06-20T19:07:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Иркутской области в рамках ПМЭФ-2025 подписало более 20 соглашений, касающихся сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и инвестиционных, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Кобзев. Соглашения, подписанные на ПМЭФ Иркутской областью, затрагивают практически все значимые для региона сектора экономики. Среди них – Сельское хозяйство, лесопромышленный и фармацевтический комплексы, энергетика, золотодобыча и ювелирное производство. Одно из соглашений подписано правительством региона с компанией "Фармасинтез". Дополнительное соглашение касается налоговых платежей компании в консолидированный бюджет Иркутской области. Документ подписали Кобзев и президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния. "Компания запустила ряд производственных линий по изготовлению фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, включая уникальный препарат "Ремдесивир", который спас многих людей во время пандемии. Важно, что "Фармасинтез" выпускает социально значимые препараты: противотуберкулезные, антиретровирусные, противоопухолевые, антибиотики и инфузионные растворы. К концу года компания планирует запустить производство бронхолитических лекарств для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких", - рассказал Кобзев. Подписанный документ предусматривает и реализацию социальных мероприятий для населения Иркутской области. "В частности, речь о благотворительной помощи социально незащищенным категориям граждан, некоммерческим организациям, ветеранам, которую берет на себя “Фармасинтез”. Помимо этого, компания будет оказывать поддержку имущественного характера стратегическим партнерам, среди которых Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет и Институт химии имени Фаворского", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024267182.html
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024104523.html
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игорь кобзев, иркутская область
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область
Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений

Кобзев: Иркутская область заключила более 20 соглашений в рамках ПМЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Иркутской области в рамках ПМЭФ-2025 подписало более 20 соглашений, касающихся сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и инвестиционных, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Кобзев.
Соглашения, подписанные на ПМЭФ Иркутской областью, затрагивают практически все значимые для региона сектора экономики. Среди них – Сельское хозяйство, лесопромышленный и фармацевтический комплексы, энергетика, золотодобыча и ювелирное производство.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Одно из соглашений подписано правительством региона с компанией "Фармасинтез". Дополнительное соглашение касается налоговых платежей компании в консолидированный бюджет Иркутской области. Документ подписали Кобзев и президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.
"Компания запустила ряд производственных линий по изготовлению фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, включая уникальный препарат "Ремдесивир", который спас многих людей во время пандемии. Важно, что "Фармасинтез" выпускает социально значимые препараты: противотуберкулезные, антиретровирусные, противоопухолевые, антибиотики и инфузионные растворы. К концу года компания планирует запустить производство бронхолитических лекарств для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких", - рассказал Кобзев.
Подписанный документ предусматривает и реализацию социальных мероприятий для населения Иркутской области.
"В частности, речь о благотворительной помощи социально незащищенным категориям граждан, некоммерческим организациям, ветеранам, которую берет на себя “Фармасинтез”. Помимо этого, компания будет оказывать поддержку имущественного характера стратегическим партнерам, среди которых Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет и Институт химии имени Фаворского", - уточнил губернатор.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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