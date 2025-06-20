https://ria.ru/20250620/kobzev-2024303597.html

Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений

Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений - РИА Новости, 20.06.2025

Кобзев: Иркутская область подписала в рамках ПМЭФ свыше 20 соглашений

Правительство Иркутской области в рамках ПМЭФ-2025 подписало более 20 соглашений, касающихся сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:01:00+03:00

2025-06-20T17:01:00+03:00

2025-06-20T19:07:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Иркутской области в рамках ПМЭФ-2025 подписало более 20 соглашений, касающихся сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и инвестиционных, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Кобзев. Соглашения, подписанные на ПМЭФ Иркутской областью, затрагивают практически все значимые для региона сектора экономики. Среди них – Сельское хозяйство, лесопромышленный и фармацевтический комплексы, энергетика, золотодобыча и ювелирное производство. Одно из соглашений подписано правительством региона с компанией "Фармасинтез". Дополнительное соглашение касается налоговых платежей компании в консолидированный бюджет Иркутской области. Документ подписали Кобзев и президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния. "Компания запустила ряд производственных линий по изготовлению фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, включая уникальный препарат "Ремдесивир", который спас многих людей во время пандемии. Важно, что "Фармасинтез" выпускает социально значимые препараты: противотуберкулезные, антиретровирусные, противоопухолевые, антибиотики и инфузионные растворы. К концу года компания планирует запустить производство бронхолитических лекарств для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких", - рассказал Кобзев. Подписанный документ предусматривает и реализацию социальных мероприятий для населения Иркутской области. "В частности, речь о благотворительной помощи социально незащищенным категориям граждан, некоммерческим организациям, ветеранам, которую берет на себя “Фармасинтез”. Помимо этого, компания будет оказывать поддержку имущественного характера стратегическим партнерам, среди которых Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет и Институт химии имени Фаворского", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250620/kobzev-2024267182.html

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иркутская область

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игорь кобзев, иркутская область