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Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб - РИА Новости, 20.06.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024267182.html
Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб
Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб - РИА Новости, 20.06.2025
Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб
Компании "Элит" и "Атлант", специализирующиеся на глубокой переработке леса, суммарно планируют инвестировать в модернизацию лесоперерабатывающих производств в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:57:00+03:00
2025-06-20T15:57:00+03:00
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Компании "Элит" и "Атлант", специализирующиеся на глубокой переработке леса, суммарно планируют инвестировать в модернизацию лесоперерабатывающих производств в Иркутской области более 3,5 миллиардов рублей, сказал журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных. Одно из приоритетных направлений работы на площадке форума - сотрудничество с компаниями, занятыми глубокой переработкой леса, при реализации ими инвестиционных проектов. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в пятницу на ПМЭФ подписал соглашения с компаниями "Атлант" и "Элит". Компания "Элит" планирует реализовать до конца 2029 года в Иркутской области приоритетный инвестиционный проект по строительству малотоннажного завода по производству технической целлюлозы. Мощность производства составит до 100 тысяч тонн продукции в год. Также компанией запланирована модернизация существующего лесоперерабатывающего производства. При реализации проекта будут созданы 250 рабочих мест. Компания "Атлант" реализует на территории Иркутской области инвестиционный проект по модернизации лесоперерабатывающего производства, имеет производственные мощности в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе. В рамках соглашения компания намерена построить цех сухой сортировки пиломатериалов и создать 40 новых рабочих мест. "Компания "Элит" планирует инвестировать в модернизации производства порядка трех миллиардов рублей. Планируемый объем инвестиций компании "Атлант" составляет 550 миллионов рублей. Приангарье - регион, обладающий крупнейшими запасами лесных ресурсов в стране. Поэтому вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов для развития лесного комплекса мы ставим во главу угла экономического развития", - сказал Игорь Кобзев. Также в пятницу на ПМЭФ были подписаны соглашения с компанией "Фармасинтез", которое предусматривает реализацию социальных мероприятий для жителей Иркутской области и с золотодобывающей компанией "Лензолото" о сотрудничестве в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта в Бодайбинском районе.
https://ria.ru/20250619/kobzev-2024035767.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб

Приангарье заключило в рамках ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Компании "Элит" и "Атлант", специализирующиеся на глубокой переработке леса, суммарно планируют инвестировать в модернизацию лесоперерабатывающих производств в Иркутской области более 3,5 миллиардов рублей, сказал журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев.
Делегация Иркутской области работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Приангарье планирует реализовать сельхозпроекты на 3,3 млрд руб
19 июня, 19:46
Одно из приоритетных направлений работы на площадке форума - сотрудничество с компаниями, занятыми глубокой переработкой леса, при реализации ими инвестиционных проектов. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в пятницу на ПМЭФ подписал соглашения с компаниями "Атлант" и "Элит".
Компания "Элит" планирует реализовать до конца 2029 года в Иркутской области приоритетный инвестиционный проект по строительству малотоннажного завода по производству технической целлюлозы. Мощность производства составит до 100 тысяч тонн продукции в год. Также компанией запланирована модернизация существующего лесоперерабатывающего производства. При реализации проекта будут созданы 250 рабочих мест.
Компания "Атлант" реализует на территории Иркутской области инвестиционный проект по модернизации лесоперерабатывающего производства, имеет производственные мощности в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе. В рамках соглашения компания намерена построить цех сухой сортировки пиломатериалов и создать 40 новых рабочих мест.
"Компания "Элит" планирует инвестировать в модернизации производства порядка трех миллиардов рублей. Планируемый объем инвестиций компании "Атлант" составляет 550 миллионов рублей. Приангарье - регион, обладающий крупнейшими запасами лесных ресурсов в стране. Поэтому вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов для развития лесного комплекса мы ставим во главу угла экономического развития", - сказал Игорь Кобзев.
Также в пятницу на ПМЭФ были подписаны соглашения с компанией "Фармасинтез", которое предусматривает реализацию социальных мероприятий для жителей Иркутской области и с золотодобывающей компанией "Лензолото" о сотрудничестве в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта в Бодайбинском районе.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья
19 июня, 17:28
 
Иркутская областьИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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