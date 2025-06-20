https://ria.ru/20250620/kobzev-2024104523.html

Кобзев: развивая туризм на Байкале, нельзя забыть об экологии

Кобзев: развивая туризм на Байкале, нельзя забыть об экологии - РИА Новости, 20.06.2025

Кобзев: развивая туризм на Байкале, нельзя забыть об экологии

Развивать туризм на Байкале надо очень выверенно, чтобы интересы экономики не противоречили сохранению уникальной природы самого большого в мире озера, отметил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:36:00+03:00

2025-06-20T09:36:00+03:00

2025-06-20T09:36:00+03:00

иркутская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Развивать туризм на Байкале надо очень выверенно, чтобы интересы экономики не противоречили сохранению уникальной природы самого большого в мире озера, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На площадке проходящего в Петербурге международного экономического форума он рассказал РИА Новости о том, почему работа по созданию рекреационных зон и продвижению масштабных туристических проектов на Байкале требует времени и выверенных решений. Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" входит в нацпроект "Туризм и гостеприимство". В его рамках должен быть создан круглогодичный морской курорт "Волшебный Байкал". Одна из главных целей проекта – создать комфортную современную инфраструктуру, которая позволила бы, с учетом большого интереса к Байкалу, круглогодично принимать соотечественников, привлекать зарубежных гостей, развивая как внутренний, так и международный туризм. Однако, напоминает губернатор, есть большие ограничения в отношении строительства на байкальской природной территории, поэтому все проекты должны быть выверены и сопряжены с точки зрения соблюдения экологических норм. "Конечно, проект "Волшебный Байкал" поддерживает государство, и мы со своей стороны подготавливаем инфраструктуру в интересах всех заинтересованных. А это и бизнес, готовый инвестировать в ее развитие, и жители региона, и гости, приезжающие в Иркутскую область. Вот смотрите: к 2036 году вместе с Бурятией мы должны перевозить только пять миллионов туристов в год. Для этого уже сегодня нам нужно сформировать повестку, связанную не только с модульными туристическими конструкциями, но и со стационарными объектами с разным уровнем сервиса – от трех по пяти звезд. Потому что турист бывает разный, с разными привычками, и надо давать людям право выбора. Только тогда можно будет говорить о комфортной туристической инфраструктуре", - рассказал глава региона. Однако важно не только построить отели и другие туробъекты, но и обеспечить необходимый пассажиропоток, а также доступность авиаперелетов. "Для этого необходим авиаузел, который сможет привлекать гарантированное количество туристов. Поэтому, исходя из задачи вместе с Бурятией привозить пять миллионов туристов в год, и того, что у нас свой пассажиропоток 2,5 миллиона, мы рассматриваем авиаузел сразу на семь миллионов человек. То есть через этот авиаузел должны пройти все. И, только создав его, мы сможем эту задачу выполнить. Поэтому сегодня вместе с Ростехом мы рассматриваем важные аспекты с точки зрения проектного решения создания нового аэропорта, учитывая специфику территории Иркутской области", - отметил спикер. По плану строительство нового аэропорта может быть реализовано до 2030 года, хотя возможны варианты. На федеральном уровне принято решение по размещению нового аэропорта на площадке "Ключевая" в Ангарском районе области. "Необходимые согласования и поддержка президента есть. И, если мы в 2027 году приступим к проектированию нового авиаузла, то построить сможем, в зависимости от согласованности действий всех участников проекта, к 2028-2029 годам. На крайний случай, к 2032. Здесь очень важно, чтобы и Ростех, и инвест-партнеры понимали, как все должно происходить и стыковаться с нашим проектным решением, с нашей инфраструктурой. Важно, чтобы мы все занимали правильную позицию по подведению коммуникаций, по соблюдению экологических норм. Последнее – обязанность региона, строительство авиавокзала – за инвестором, а взлетно-посадочная полоса – на государстве. И вот эти три составляющие, за которые несут ответственность регион, инвестор и Федерация, должны сойтись так, чтобы все получилось", - подчеркнул губернатор Иркутской области. Ограничений будет много, вновь напомнил он, но лучше делать все осторожно и поступательно. "Мы не должны допустить перекоса, забыв об экологии. Время на то, чтобы не ошибиться, есть. Спешка тут не нужна, потому что цена ошибки очень велика", - подытожил Кобзев.

https://ria.ru/20250619/kobzev-2024035767.html

https://ria.ru/20250619/kobzev-2023986832.html

https://ria.ru/20250528/priangare-2019615567.html

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иркутская область, байкал, санкт-петербург, игорь кобзев, ростех