Клишас объяснил, почему США еще не нанесли удары по Ирану
Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без ТЯО
Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без применения ядерного оружия, написал в Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно мирной) не удастся уничтожить", — говорится в публикации.
"Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно мирной) не удастся уничтожить", — говорится в публикации.
Клишас отметил, что именно такой сценарий обсуждают американские СМИ.
"Ждем истерику в Европе и либеральном истеблишменте по всему миру, что американцы занимаются "ядерным шантажом", — добавил сенатор.
Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники написал, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану.
Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники вчера сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм.
"Ждем истерику в Европе и либеральном истеблишменте по всему миру, что американцы занимаются "ядерным шантажом", — добавил сенатор.
Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники написал, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану.
Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники вчера сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм.