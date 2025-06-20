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Клишас объяснил, почему США еще не нанесли удары по Ирану

Клишас объяснил, почему США еще не нанесли удары по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025

Клишас объяснил, почему США еще не нанесли удары по Ирану

США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без применения ядерного оружия, написал в Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:09:00+03:00

2025-06-20T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без применения ядерного оружия, написал в Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно мирной) не удастся уничтожить", — говорится в публикации. Клишас отметил, что именно такой сценарий обсуждают американские СМИ. "Ждем истерику в Европе и либеральном истеблишменте по всему миру, что американцы занимаются "ядерным шантажом", — добавил сенатор. Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники написал, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану. Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники вчера сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм.

https://ria.ru/20250620/iran-2024121420.html

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