https://ria.ru/20250620/kitay-2024406742.html

Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном - РИА Новости, 20.06.2025

Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.Как ожидается, они обсудят вопросы развития двусторонних отношений России и Китая.Дин Сюэсян - представитель высшего партийного государственного руководства Китая, один из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. Он выступает сопредседателем двух российско-китайских межправкомиссий - по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.Вице-премьер Госсовета КНР стал в этом году одним из зарубежных гостей ПМЭФ и также принимал участие в главной сессии форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html

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владимир путин, россия, китай, в мире