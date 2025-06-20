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Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:46 20.06.2025 (обновлено: 20:49 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kitay-2024406742.html
Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном
Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном - РИА Новости, 20.06.2025
Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном
Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.Как ожидается, они обсудят вопросы развития двусторонних отношений России и Китая.Дин Сюэсян - представитель высшего партийного государственного руководства Китая, один из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. Он выступает сопредседателем двух российско-китайских межправкомиссий - по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.Вице-премьер Госсовета КНР стал в этом году одним из зарубежных гостей ПМЭФ и также принимал участие в главной сессии форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html
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владимир путин, россия, китай, в мире
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире
Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Путин после пленарного заседания ПМЭФ встретился с Дин Сюэсяном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
Как ожидается, они обсудят вопросы развития двусторонних отношений России и Китая.
Мы его только оформляем – Путин о новом миропорядке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 18:13
Дин Сюэсян - представитель высшего партийного государственного руководства Китая, один из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. Он выступает сопредседателем двух российско-китайских межправкомиссий - по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.
Вице-премьер Госсовета КНР стал в этом году одним из зарубежных гостей ПМЭФ и также принимал участие в главной сессии форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссияКитайВ мире
 
 
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