https://ria.ru/20250620/kirov-2024320967.html
Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта
Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта - РИА Новости, 20.06.2025
Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта
Медицинские работники, отговорившие женщин от искусственного прерывания беременности в Кировской области, будут получать денежные доплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:27:00+03:00
2025-06-20T17:27:00+03:00
2025-06-20T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Медицинские работники, отговорившие женщин от искусственного прерывания беременности в Кировской области, будут получать денежные доплаты, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, денежные поощрения вводятся со второго полугодия 2025 года. "За каждого родившегося ребенка бригада медицинских работников, убедивших будущую мать не прерывать беременность, получит по 50 тысяч рублей", – заявил Соколов. Деньги будут начисляться за факт рождения ребенка. "Сейчас у медиков нет материального стимула, но есть обратный стимул, потому что прерывание беременности – это медицинская услуга", – отметил Соколов. При этом, по словам губернатора, врач не имеет права на отказ, но может переубедить женщину. "Все должно быть абсолютно добровольно. Я думаю, что эта мера существенно скажется на рождаемости в следующем году. Конечно, это – затратная мера, но мы на нее идем, чтобы повысить рождаемость в регионе", – подчеркнул Соколов. С 1 марта 2024 года в Кировской области действует режим денежных выплат мамам, родившим первого ребенка. Размер выплаты равен средней заработной плате по региону, которая в настоящее время составляет больше 45 тысяч рублей. "Также у нас на муниципальном транспорте сделан бесплатный проезд для женщин, которые встали на медицинский учет на весь период беременности", – сказал Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250620/kirov-2024225306.html
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общество, кировская область, здоровье - общество, александр соколов
Кировская область, Общество, Кировская область, Здоровье - Общество, Александр Соколов
Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта
Соколов: врачей, отговоривших женщин от аборта в Кировской области, поощрят
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Медицинские работники, отговорившие женщин от искусственного прерывания беременности в Кировской области, будут получать денежные доплаты, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, денежные поощрения вводятся со второго полугодия 2025 года.
"За каждого родившегося ребенка бригада медицинских работников, убедивших будущую мать не прерывать беременность, получит по 50 тысяч рублей", – заявил Соколов.
Деньги будут начисляться за факт рождения ребенка.
"Сейчас у медиков нет материального стимула, но есть обратный стимул, потому что прерывание беременности – это медицинская услуга", – отметил Соколов.
При этом, по словам губернатора, врач не имеет права на отказ, но может переубедить женщину.
"Все должно быть абсолютно добровольно. Я думаю, что эта мера существенно скажется на рождаемости в следующем году. Конечно, это – затратная мера, но мы на нее идем, чтобы повысить рождаемость в регионе", – подчеркнул Соколов.
С 1 марта 2024 года в Кировской области действует режим денежных выплат мамам, родившим первого ребенка. Размер выплаты равен средней заработной плате по региону, которая в настоящее время составляет больше 45 тысяч рублей.
"Также у нас на муниципальном транспорте сделан бесплатный проезд для женщин, которые встали на медицинский учет на весь период беременности", – сказал Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.