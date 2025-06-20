https://ria.ru/20250620/kirov-2024320967.html

Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта

Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта - РИА Новости, 20.06.2025

Соколов: Кировская область поощрит медиков, отговоривших женщин от аборта

Медицинские работники, отговорившие женщин от искусственного прерывания беременности в Кировской области, будут получать денежные доплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:27:00+03:00

2025-06-20T17:27:00+03:00

2025-06-20T19:04:00+03:00

кировская область

общество

кировская область

здоровье - общество

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024373869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_189b85bd673e33276a7627ccb21fead1.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Медицинские работники, отговорившие женщин от искусственного прерывания беременности в Кировской области, будут получать денежные доплаты, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, денежные поощрения вводятся со второго полугодия 2025 года. "За каждого родившегося ребенка бригада медицинских работников, убедивших будущую мать не прерывать беременность, получит по 50 тысяч рублей", – заявил Соколов. Деньги будут начисляться за факт рождения ребенка. "Сейчас у медиков нет материального стимула, но есть обратный стимул, потому что прерывание беременности – это медицинская услуга", – отметил Соколов. При этом, по словам губернатора, врач не имеет права на отказ, но может переубедить женщину. "Все должно быть абсолютно добровольно. Я думаю, что эта мера существенно скажется на рождаемости в следующем году. Конечно, это – затратная мера, но мы на нее идем, чтобы повысить рождаемость в регионе", – подчеркнул Соколов. С 1 марта 2024 года в Кировской области действует режим денежных выплат мамам, родившим первого ребенка. Размер выплаты равен средней заработной плате по региону, которая в настоящее время составляет больше 45 тысяч рублей. "Также у нас на муниципальном транспорте сделан бесплатный проезд для женщин, которые встали на медицинский учет на весь период беременности", – сказал Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250620/kirov-2024225306.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023653269.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кировская область, здоровье - общество, александр соколов