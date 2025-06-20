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Новый современный микрорайон построят в Кирове - РИА Новости, 20.06.2025
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Кировская область
 
14:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kirov-2024225306.html
Новый современный микрорайон построят в Кирове
Новый современный микрорайон построят в Кирове - РИА Новости, 20.06.2025
Новый современный микрорайон построят в Кирове
Новый современный микрорайон построят в Кирове, соответствующее соглашение с застройщиками в рамках реализации договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:26:00+03:00
2025-06-20T14:26:00+03:00
кировская область
жилье
киров
кировская область
александр соколов
юрий захаров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Новый современный микрорайон построят в Кирове, соответствующее соглашение с застройщиками в рамках реализации договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) подписали на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы региона. Соглашение подписали губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор компании "Железно" Юрий Захаров, учредитель компании "Кировский сельский строительный комбинат" Иван Крутихин, коммерческий директор компании "Кировспецмонтаж" Павел Миронов. "Это один из самых масштабных в стране проектов комплексного развития городского пространства. Сумма инвестиций — более 116 миллиардов рублей. Обозначаем наши планы на десятилетия вперед. Вовлечем в проект более 110 гектаров, построим свыше миллиона квадратных метров современного жилья. Работа над проектом уже началась. Реализацией займутся проверенные и надежные застройщики региона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. По его словам, представленный проект застройки получил высокие оценки федеральных коллег. "Вместе будем работать над решением инфраструктурных вопросов. Создадим новую современную городскую среду с развитой инфраструктурой, рабочими местами. Именно это – комфорт и благополучие кировских семей – мы заложили в нашу стратегию социально-экономического развития области. Будем делать регион еще более привлекательным для жизни и инвестиций", — сказал Соколов. Новый развитый микрорайон будет создан в южной части города Кирова с привлечением внебюджетных источников финансирования. Здесь планируется создать комфортные для проживания жилые кварталы с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой (10 детских садов, 3 школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, амбулаторно-поликлиническая организация, парки и скверы). Для устойчивого и сбалансированного развития территории генпланом Кирова предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяженностью 4,7 километра — проспекта Липатникова. Проспект значительно разгрузит улицу Ленина. Начало проектирования проспекта запланировано на 2025 год, средства на проектирование предусмотрены в областном бюджете. На строительство проспекта планируется привлечь федеральное финансирование. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/kompleks-2024065504.html
https://ria.ru/20250610/premiya-2022074944.html
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жилье, киров, кировская область, александр соколов, юрий захаров
Кировская область, Жилье, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Юрий Захаров
Новый современный микрорайон построят в Кирове

Соколов и Захаров подписали соглашение о строительстве новых домов в Кирове

© Фото : Правительство Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор компании "Железно" Юрий Захаров, учредитель компании "Кировский сельский строительный комбинат" Иван Крутихин и коммерческий директор компании "Кировспецмонтаж" Павел Миронов подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025
Губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор компании Железно Юрий Захаров, учредитель компании Кировский сельский строительный комбинат Иван Крутихин и коммерческий директор компании Кировспецмонтаж Павел Миронов подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Правительство Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор компании "Железно" Юрий Захаров, учредитель компании "Кировский сельский строительный комбинат" Иван Крутихин и коммерческий директор компании "Кировспецмонтаж" Павел Миронов подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Новый современный микрорайон построят в Кирове, соответствующее соглашение с застройщиками в рамках реализации договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) подписали на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы региона.
Соглашение подписали губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор компании "Железно" Юрий Захаров, учредитель компании "Кировский сельский строительный комбинат" Иван Крутихин, коммерческий директор компании "Кировспецмонтаж" Павел Миронов.
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19 июня, 23:37
"Это один из самых масштабных в стране проектов комплексного развития городского пространства. Сумма инвестиций — более 116 миллиардов рублей. Обозначаем наши планы на десятилетия вперед. Вовлечем в проект более 110 гектаров, построим свыше миллиона квадратных метров современного жилья. Работа над проектом уже началась. Реализацией займутся проверенные и надежные застройщики региона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
По его словам, представленный проект застройки получил высокие оценки федеральных коллег. "Вместе будем работать над решением инфраструктурных вопросов. Создадим новую современную городскую среду с развитой инфраструктурой, рабочими местами. Именно это – комфорт и благополучие кировских семей – мы заложили в нашу стратегию социально-экономического развития области. Будем делать регион еще более привлекательным для жизни и инвестиций", — сказал Соколов.
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Новый развитый микрорайон будет создан в южной части города Кирова с привлечением внебюджетных источников финансирования. Здесь планируется создать комфортные для проживания жилые кварталы с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой (10 детских садов, 3 школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, амбулаторно-поликлиническая организация, парки и скверы).
Для устойчивого и сбалансированного развития территории генпланом Кирова предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяженностью 4,7 километра — проспекта Липатникова. Проспект значительно разгрузит улицу Ленина.
Начало проектирования проспекта запланировано на 2025 год, средства на проектирование предусмотрены в областном бюджете. На строительство проспекта планируется привлечь федеральное финансирование.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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