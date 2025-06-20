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Киев пытается раскачать общественное мнение, заявил Мединский - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kiev-2024418809.html
Киев пытается раскачать общественное мнение, заявил Мединский
Киев пытается раскачать общественное мнение, заявил Мединский - РИА Новости, 20.06.2025
Киев пытается раскачать общественное мнение, заявил Мединский
Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, это делается... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:44:00+03:00
2025-06-20T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, это делается украинской стороной с целью "раскачать" общественное мнение и создать искаженное представление о пропорции потерь, сказал помощник президента РФ Владимир Мединский. В понедельник Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. "Украинская сторона по всем европейским медиа... раскручивает историю, что якобы среди этих 6000 очень много российских солдат, вероятно, сознательно переодетых в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины и порождать представление - хотя что уж тут порождать, и так всё ясно - в отношении пропорции потерь", - сказал Мединский в интервью RT. Он отметил, что в качестве доказательств украинской стороной предъявлено тело одного российского военнослужащего с сохранившимся военным билетом, которое было возвращено России в числе других погибших солдат. Мединский продемонстрировал фотографию военного билета этого бойца. "Вот этот военнослужащий, вот его военный билет, кстати, что интересно, советского образца, сейчас таких и нет практически. На самом деле, украинской же стороной заявлено, что этот военнослужащий не из числа этих 6000, а из числа еще февральского обмена. То есть они его получили в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас, но ведь детали же никого не интересуют", - добавил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20250620/medinskij-2024408894.html
https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html
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россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Киев пытается раскачать общественное мнение, заявил Мединский

Мединский: Киев раскручивает историю о переодетых в форму ВСУ солдатах ВС РФ

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев раскручивает историю о том, что среди переданных ему Россией тел военных ВСУ якобы много переодетых в украинскую форму тел российских солдат, это делается украинской стороной с целью "раскачать" общественное мнение и создать искаженное представление о пропорции потерь, сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
В понедельник Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Вчера, 21:02
"Украинская сторона по всем европейским медиа... раскручивает историю, что якобы среди этих 6000 очень много российских солдат, вероятно, сознательно переодетых в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины и порождать представление - хотя что уж тут порождать, и так всё ясно - в отношении пропорции потерь", - сказал Мединский в интервью RT.
Он отметил, что в качестве доказательств украинской стороной предъявлено тело одного российского военнослужащего с сохранившимся военным билетом, которое было возвращено России в числе других погибших солдат. Мединский продемонстрировал фотографию военного билета этого бойца.
"Вот этот военнослужащий, вот его военный билет, кстати, что интересно, советского образца, сейчас таких и нет практически. На самом деле, украинской же стороной заявлено, что этот военнослужащий не из числа этих 6000, а из числа еще февральского обмена. То есть они его получили в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас, но ведь детали же никого не интересуют", - добавил помощник президента РФ.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
9 июня, 19:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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