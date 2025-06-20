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Хотимский: Фондовому рынку нужно доверие институциональных инвесторов

Хотимский: Фондовому рынку нужно доверие институциональных инвесторов - РИА Новости, 20.06.2025

Хотимский: Фондовому рынку нужно доверие институциональных инвесторов

Для привлечения частных инвестиций на фондовый рынок, необходимо восстановить доверие к нему, и в этом ключевую роль должны сыграть крупные игроки, прежде... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Для привлечения частных инвестиций на фондовый рынок, необходимо восстановить доверие к нему, и в этом ключевую роль должны сыграть крупные игроки, прежде всего, государство, считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Хотимский отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на долгосрочный рост индекса и очевидную недооценку активов, рынок не привлекает крупных частных инвесторов, сообщает пресс-служба Совкомбанка.Первый зампред Совкомбанка указал на отсутствие крупных игроков – "маркетмейкеров", способных стабилизировать рынок в периоды неустойчивости и обеспечить справедливую оценку активов. В развитых рынках, по его словам, крупные институциональные инвесторы ограничивают в такие периоды волатильность и возвращают рынку устойчивость. В России же такой механизм саморегуляции отсутствует.В заключение Хотимский выразил уверенность, что ключевой стимул к росту частных инвестиций на фондовом рынке должны дать крупные игроки, прежде всего, государство. Без их участия возврат к разумным мультипликаторам и устойчивому росту рынка маловероятен, приводятся в сообщении его слова.

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