Хотимский: Фондовому рынку нужно доверие институциональных инвесторов
© Фото : Фонд "Росконгресс"Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский на ПМЭФ-2025
© Фото : Фонд "Росконгресс"
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Для привлечения частных инвестиций на фондовый рынок, необходимо восстановить доверие к нему, и в этом ключевую роль должны сыграть крупные игроки, прежде всего, государство, считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Хотимский отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на долгосрочный рост индекса и очевидную недооценку активов, рынок не привлекает крупных частных инвесторов, сообщает пресс-служба Совкомбанка.
Первый зампред Совкомбанка указал на отсутствие крупных игроков – "маркетмейкеров", способных стабилизировать рынок в периоды неустойчивости и обеспечить справедливую оценку активов. В развитых рынках, по его словам, крупные институциональные инвесторы ограничивают в такие периоды волатильность и возвращают рынку устойчивость. В России же такой механизм саморегуляции отсутствует.
В заключение Хотимский выразил уверенность, что ключевой стимул к росту частных инвестиций на фондовом рынке должны дать крупные игроки, прежде всего, государство. Без их участия возврат к разумным мультипликаторам и устойчивому росту рынка маловероятен, приводятся в сообщении его слова.