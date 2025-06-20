https://ria.ru/20250620/khabarovsk-2024133058.html

Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г.

Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г. - РИА Новости, 20.06.2025

Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г.

Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 году при поддержке Минтранспорта РФ, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:48:00+03:00

2025-06-20T10:48:00+03:00

2025-06-20T11:02:00+03:00

хабаровский край

экономика

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

дмитрий демешин

роман старовойт

владимир евтушенков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024138274_0:169:2876:1786_1920x0_80_0_0_88abe4c8fba37bd498b9d213f843ffcb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 году при поддержке Минтранспорта РФ, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Строительство автодороги и подготовка площадки под будущий пункт пропуска на Большом Уссурийском – ключевые задачи... Здесь нам никак не обойтись без поддержки Министерства транспорта РФ. На ПМЭФ вместе с главой федерального Минтранса Романом Старовойтом мы подписали документ, закрепляющий эти планы... Благодаря поддержке Министерства транспорта РФ планируем открыть погранпереход в 2028-м году", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что на форуме было подписано соглашение с основателем инвестиционной корпорации Владимиром Евтушенковым АФК "Система". Документ закрепляет намерения АФК по привлечению частного капитала в экономику региона, в том числе и на остров. "Благодаря уникальному географическому положению Хабаровский край - главный логистический и инфраструктурный хаб Дальнего Востока. В АФК одними из первых это поняли, запустив два крупных логистических комплекса у нас на территории. Планы АФК "Система" связаны и с развитием Большого Уссурийского. Корпорация намерена создать логистический комплекс со складом временного хранения в привязке к пункту пропуска на острове", - сообщил Демешин. Глава региона также отметил, что на ПМЭФ с президентом "Опоры России" Александром Калининым они обсудили темы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. Два основных вопроса – это освоение острова Большой Уссурийский и подготовка к съезду лидеров общественной организации МСП (малого и среднего предпринимательства) в Хабаровске. "Мы участвуем в уникальном трансграничном проекте совместного освоения Большого Уссурийского острова. Его территория - флагман стратегического партнёрства между Россией и КНР. Это проект особого внимания нашего президента. При поддержке федерального центра мы переходим к его практической реализации. Рассматриваем партнёрство с "Опорой России" как ключевое, так как организация целенаправленно занимается вопросами российского предпринимательства", - заключил Демешин. По его словам, съезд лидеров "Опоры России" в Хабаровске намечен на предстоящий сентябрь. Он станет площадкой, где продолжится обсуждение перспектив освоения острова. В программу войдут прямые переговоры представителей российского и китайского бизнеса для детального изучения проекта освоения Большого Уссурийского. Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование и строительство пункта пропуска на острове обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, проектирование должно быть завершено в 2026 году, а строительство пункта пропуска – в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток –1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова – 174 квадратных километров. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023825997.html

https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023823572.html

https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, большой уссурийский (остров), хабаровский край, дмитрий демешин, роман старовойт, владимир евтушенков