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Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г. - РИА Новости, 20.06.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:48 20.06.2025 (обновлено: 11:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/khabarovsk-2024133058.html
Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г.
Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г. - РИА Новости, 20.06.2025
Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г.
Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 году при поддержке Минтранспорта РФ, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:48:00+03:00
2025-06-20T11:02:00+03:00
хабаровский край
экономика
россия
большой уссурийский (остров)
хабаровский край
дмитрий демешин
роман старовойт
владимир евтушенков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 году при поддержке Минтранспорта РФ, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Строительство автодороги и подготовка площадки под будущий пункт пропуска на Большом Уссурийском – ключевые задачи... Здесь нам никак не обойтись без поддержки Министерства транспорта РФ. На ПМЭФ вместе с главой федерального Минтранса Романом Старовойтом мы подписали документ, закрепляющий эти планы... Благодаря поддержке Министерства транспорта РФ планируем открыть погранпереход в 2028-м году", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что на форуме было подписано соглашение с основателем инвестиционной корпорации Владимиром Евтушенковым АФК "Система". Документ закрепляет намерения АФК по привлечению частного капитала в экономику региона, в том числе и на остров. "Благодаря уникальному географическому положению Хабаровский край - главный логистический и инфраструктурный хаб Дальнего Востока. В АФК одними из первых это поняли, запустив два крупных логистических комплекса у нас на территории. Планы АФК "Система" связаны и с развитием Большого Уссурийского. Корпорация намерена создать логистический комплекс со складом временного хранения в привязке к пункту пропуска на острове", - сообщил Демешин. Глава региона также отметил, что на ПМЭФ с президентом "Опоры России" Александром Калининым они обсудили темы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. Два основных вопроса – это освоение острова Большой Уссурийский и подготовка к съезду лидеров общественной организации МСП (малого и среднего предпринимательства) в Хабаровске. "Мы участвуем в уникальном трансграничном проекте совместного освоения Большого Уссурийского острова. Его территория - флагман стратегического партнёрства между Россией и КНР. Это проект особого внимания нашего президента. При поддержке федерального центра мы переходим к его практической реализации. Рассматриваем партнёрство с "Опорой России" как ключевое, так как организация целенаправленно занимается вопросами российского предпринимательства", - заключил Демешин. По его словам, съезд лидеров "Опоры России" в Хабаровске намечен на предстоящий сентябрь. Он станет площадкой, где продолжится обсуждение перспектив освоения острова. В программу войдут прямые переговоры представителей российского и китайского бизнеса для детального изучения проекта освоения Большого Уссурийского. Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование и строительство пункта пропуска на острове обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, проектирование должно быть завершено в 2026 году, а строительство пункта пропуска – в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток –1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова – 174 квадратных километров. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023825997.html
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большой уссурийский (остров)
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экономика, россия, большой уссурийский (остров), хабаровский край, дмитрий демешин, роман старовойт, владимир евтушенков
Хабаровский край, Экономика, Россия, Большой Уссурийский (остров), Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Роман Старовойт, Владимир Евтушенков
Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 г.

Демешин: погранпереход на острове Большом Уссурийском могут открыть в 2028 г.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Погранпереход на острове Большом Уссурийском планируется открыть в 2028 году при поддержке Минтранспорта РФ, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Строительство автодороги и подготовка площадки под будущий пункт пропуска на Большом Уссурийском – ключевые задачи... Здесь нам никак не обойтись без поддержки Министерства транспорта РФ. На ПМЭФ вместе с главой федерального Минтранса Романом Старовойтом мы подписали документ, закрепляющий эти планы... Благодаря поддержке Министерства транспорта РФ планируем открыть погранпереход в 2028-м году", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Ранее губернатор сообщил, что на форуме было подписано соглашение с основателем инвестиционной корпорации Владимиром Евтушенковым АФК "Система". Документ закрепляет намерения АФК по привлечению частного капитала в экономику региона, в том числе и на остров.
"Благодаря уникальному географическому положению Хабаровский край - главный логистический и инфраструктурный хаб Дальнего Востока. В АФК одними из первых это поняли, запустив два крупных логистических комплекса у нас на территории. Планы АФК "Система" связаны и с развитием Большого Уссурийского. Корпорация намерена создать логистический комплекс со складом временного хранения в привязке к пункту пропуска на острове", - сообщил Демешин.
Глава региона также отметил, что на ПМЭФ с президентом "Опоры России" Александром Калининым они обсудили темы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. Два основных вопроса – это освоение острова Большой Уссурийский и подготовка к съезду лидеров общественной организации МСП (малого и среднего предпринимательства) в Хабаровске.
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"Мы участвуем в уникальном трансграничном проекте совместного освоения Большого Уссурийского острова. Его территория - флагман стратегического партнёрства между Россией и КНР. Это проект особого внимания нашего президента. При поддержке федерального центра мы переходим к его практической реализации. Рассматриваем партнёрство с "Опорой России" как ключевое, так как организация целенаправленно занимается вопросами российского предпринимательства", - заключил Демешин.
По его словам, съезд лидеров "Опоры России" в Хабаровске намечен на предстоящий сентябрь. Он станет площадкой, где продолжится обсуждение перспектив освоения острова. В программу войдут прямые переговоры представителей российского и китайского бизнеса для детального изучения проекта освоения Большого Уссурийского.
Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование и строительство пункта пропуска на острове обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, проектирование должно быть завершено в 2026 году, а строительство пункта пропуска – в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток –1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова – 174 квадратных километров. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Хабаровский крайЭкономикаРоссияБольшой Уссурийский (остров)Хабаровский крайДмитрий ДемешинРоман СтаровойтВладимир Евтушенков
 
 
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