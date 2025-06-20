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Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:20 20.06.2025 (обновлено: 17:23 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kazakhstan-2024317581.html
Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства
Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства - РИА Новости, 20.06.2025
Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства
Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:20:00+03:00
2025-06-20T17:23:00+03:00
пмэф-2025
казахстан
россия
экономика
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ."Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром", - сказано в сообщении.По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года."Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию", - добавляется в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250508/belousov-2015855386.html
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казахстан, россия, экономика, александр новак
ПМЭФ-2025, Казахстан, Россия, Экономика, Александр Новак
Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства

Новак и Скляр обсудили расширение партнерства РФ и Казахстана в энергетике

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ.
"Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром", - сказано в сообщении.
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По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года.
"Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию", - добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025КазахстанРоссияЭкономикаАлександр Новак
 
 
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