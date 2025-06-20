https://ria.ru/20250620/kartofel-2024140911.html

Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае

Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае - РИА Новости, 20.06.2025

Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае

Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:08:00+03:00

2025-06-20T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот из Грузии импорт неожиданно сократился, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, по данным китайской таможни, российские компании в мае наращивали импорт картошки с китайского рынка восьмой месяц подряд, и за месяц он составил 14,6 миллиона долларов. Это в 7,6 раза больше уровня мая годом ранее и на треть выше показателя месяцем ранее. В результате всего за первые пять месяцев текущего года было ввезено китайского картофеля на 36,8 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов в январе-мае годом ранее). В то же время импорт из Грузии в мае неожиданно сократился: если в марте и апреле стоимость закупок значительно увеличивалась, то в мае рухнула до 2,3 миллиона долларов с 6,8 миллиона в апреле. Несмотря на это, за январь-май ввоз грузинской картошки все равно составляет рекордные 19,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250526/putin-2019196076.html

https://ria.ru/20250619/gusakov-2024027914.html

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