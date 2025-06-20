Рейтинг@Mail.ru
Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kartofel-2024140911.html
Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае
Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае - РИА Новости, 20.06.2025
Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае
Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:08:00+03:00
2025-06-20T11:08:00+03:00
россия
китай
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a452fdd416e131dd097be66c47727fc.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот из Грузии импорт неожиданно сократился, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, по данным китайской таможни, российские компании в мае наращивали импорт картошки с китайского рынка восьмой месяц подряд, и за месяц он составил 14,6 миллиона долларов. Это в 7,6 раза больше уровня мая годом ранее и на треть выше показателя месяцем ранее. В результате всего за первые пять месяцев текущего года было ввезено китайского картофеля на 36,8 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов в январе-мае годом ранее). В то же время импорт из Грузии в мае неожиданно сократился: если в марте и апреле стоимость закупок значительно увеличивалась, то в мае рухнула до 2,3 миллиона долларов с 6,8 миллиона в апреле. Несмотря на это, за январь-май ввоз грузинской картошки все равно составляет рекордные 19,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250526/putin-2019196076.html
https://ria.ru/20250619/gusakov-2024027914.html
россия
китай
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ae013c4b7499268aeb3d0508ab6f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, грузия, в мире
Россия, Китай, Грузия, В мире
Россия ввезла картофеля из Китая на 14,6 миллиона долларов в мае

Россия в мае ввезла картофеля из Китая на рекордные $14,6 млн

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот из Грузии импорт неожиданно сократился, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Так, по данным китайской таможни, российские компании в мае наращивали импорт картошки с китайского рынка восьмой месяц подряд, и за месяц он составил 14,6 миллиона долларов. Это в 7,6 раза больше уровня мая годом ранее и на треть выше показателя месяцем ранее.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин заявил о важности выращивания картошки в России
26 мая, 19:33
В результате всего за первые пять месяцев текущего года было ввезено китайского картофеля на 36,8 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов в январе-мае годом ранее).
В то же время импорт из Грузии в мае неожиданно сократился: если в марте и апреле стоимость закупок значительно увеличивалась, то в мае рухнула до 2,3 миллиона долларов с 6,8 миллиона в апреле. Несмотря на это, за январь-май ввоз грузинской картошки все равно составляет рекордные 19,2 миллиона долларов.
ПМЭФ-2025. Бизнес-диалог Россия-Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Китай расширяют сотрудничество в новых форматах
19 июня, 19:13
 
РоссияКитайГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала