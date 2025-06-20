Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест
Защита бизнесмена Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян.
"Мы представили жалобу вчера", — сказал Акопян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда состоится заседание суда.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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