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Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест - РИА Новости, 20.06.2025
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10:51 20.06.2025 (обновлено: 11:27 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/karpetyan-2024134649.html
Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест
Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест - РИА Новости, 20.06.2025
Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест
Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:51:00+03:00
2025-06-20T11:27:00+03:00
в мире
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
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армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян."Мы представили жалобу вчера", — сказал Акопян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда состоится заседание суда.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html
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Новости
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в мире, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , россия, ереван, армения, никол пашинян, ташир
В мире, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , Россия, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Ташир
Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест

Защита бизнесмена Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян.
"Мы представили жалобу вчера", — сказал Акопян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда состоится заседание суда.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
Вчера, 19:38
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении
Вчера, 15:14
 
В миреСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииРоссияЕреванАрменияНикол ПашинянТашир
 
 
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