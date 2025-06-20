https://ria.ru/20250620/karpetyan-2024134649.html

Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест

Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест - РИА Новости, 20.06.2025

Защита Карапетяна подала апелляционную жалобу на его арест

Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:51:00+03:00

2025-06-20T10:51:00+03:00

2025-06-20T11:27:00+03:00

в мире

самвел карапетян

преследование карапетяна в армении

россия

ереван

армения

никол пашинян

ташир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Рубен Акопян."Мы представили жалобу вчера", — сказал Акопян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда состоится заседание суда.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023929343.html

россия

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , россия, ереван, армения, никол пашинян, ташир